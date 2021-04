Piquetes en Vaca Muerta: Neuquén denuncia un "ataque desestabilizador"

Los cortes de ruta que llevan adelante los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén desde la semana pasada en el epicentro del yacimiento de Vaca Muerta están afectando el abastecimiento de combustibles en la provincia e impactan directamente en la producción de gas y petróleo, ya que las principales empresas productoras se encuentran en la zona afectada. En tanto, el Ejecutivo provincial asegura que el 80% de quienes realizan los piquetes "no tienen nada que ver" con el conflicto en Salud y buscan "desestabilizar" al gobierno.

"De cada diez personas que realizan los cortes, ocho no son trabajadores de salud. Tenemos claro que es un conflicto que originariamente era de Salud y ya no lo es. Aquí estamos ante un atropello de la democracia, de los ciudadanos que eligieron sus representantes gremiales donde tenemos más de 10 mil trabajadores", sostuvo la ministra de Gobierno y Seguridad de la provincia, Vanina Merlo.

"Vemos claramente un ataque desestabilizador al Gobierno, a los sindicatos y a las economías", añadió la funcionaria al analizar que el conflicto se desenvolvió impulsado por "actores que nada tiene que ver con el sector, sino que plantean su necesidad".

También podés leer YPF desembolsa una millonaria inversión en Neuquén

El conflicto lleva más de 40 días y se inició cuando grupos internos de la rama salud pública de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATE) desconocieron el acuerdo salarial al que había arribado el gremio con el gobierno neuquino.

La industria en su conjunto tiene unos 40 equipos parados desde hace seis días, entre perforación, fractura, terminación y asistencia en Vaca Muerta. A esto se suma una pérdida de producción en instalaciones remotas o que tienen evacuación de líquidos (petróleo, gasolina) por camiones. Según fuentes del sector, las pérdidas representan hasta hoy unos 10 millones de dólares para la industria. Hay, además, una pérdida futura, que se asocia al retraso en la conexión de pozos.

También podés leer YPF busca asociar a las provincias con un combo de empleo y regalías

Al mismo tiempo, el bloqueo impacta en forma directa sobre el Plan Gas, por el retraso en la perforación de nuevos pozos, enganche y construcción de la infraestructura de superficie. La pérdida se puede estimar en 1 millón de metros cúbicos de gas diarios.

Por otra parte, hay quiebres de stock en 53 estaciones de servicio por la imposibilidad de realizar el abastecimiento ante el bloqueo de las rutas. De hecho, desde este lunes se registra desabastecimiento de combustible en las estaciones de servicio de YPF en Plottier y Neuquén, y en las ciudades rionegrinas de Cipolletti y San Antonio Oeste, por lo cual la ministra insistió en la necesidad de flexibilizar las medidas de fuerza sobre las principales rutas de la provincia.

También podés leer Pereyra sacude el MPN con una línea interna de Petroleros

En declaraciones a medio locales, Merlo señaló que los manifestantes que se sentaron a dialogar a instancias de la mediación convocada por el Ministerio Público no están en condiciones de levantar los piquetes. "No manejan lo que sucede en los cortes. Estamos dialogando con un conjunto de personas que no están en condiciones de garantizar la libre circulación, de abastecimiento, en un contexto de paz social", enfatizó la funcionaria provincial.

Para Merlo, quienes realizan los cortes "no quieren trabajar en una propuesta, sino que plantean que no levantarán los cortes si la Provincia no trae un número (de aumento salarial). No es una mesa de dialogo sino un espacio donde imponen una postura".