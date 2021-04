“Weretilneck está para respaldar todos los proyectos del kirchnerismo”

Aníbal Tortoriello, el empresario de transporte que llegó a comandar el municipio de Cipolletti en 2015 como un outsider, de la mano del ARI, para luego saltar al PRO, vuelve al ruedo con su candidatura a diputado nacional. A la espera de que las elecciones primarias ordenen a Juntos por el Cambio en Río Negro y con críticas hacia el senador Alberto Weretilneck, continúa una gira por la provincia y apuesta a que el voto antiperonista lo respalde.

“Weretilneck, en el Senado, y Luis Di Giácomo, en Diputados están para aprobar todas las medidas de la Casa Rosada”, se queja el empresario, convencido de que la estrategia es enfrentar a Juntos Somos Río Negro (JSRN), el partido del exgobernador que le arrebató la intendencia por un puñado de votos cuando buscaba una reelección

“Podemos ser la voz que represente la oposición real contra el gobierno, el kirchnerismo, que pretende solucionar sus problemas judiciales más que gobernar”, advierte. Si llega al Congreso, le confiesa a Letra P, trabajará por volver a ser intendente y no descarta pelear por la gobernación en 2023.

-¿Cómo avanza su candidatura a diputado nacional?

-La mayoría de mi partido aceptó mi candidatura. Aún falta acordar con la UCR y el ARI quién representará a las tres fuerzas, aunque para eso están las PASO.

El debut. Tortoriello llegó al municipio cipoleño en 2015.

-Empezó una gira por Río Negro. ¿Cuál es el mensaje que lleva a las ciudades más importantes?

-Con el diputado provincial Juan Martín, un dirigente importante del partido, iniciamos la campaña. Me acompañó a Viedma, San Carlos de Bariloche y El Bolsón. Coordinó reuniones en el Alto Valle. La línea de campaña es el cara a cara. La idea es recorrer ciudad por ciudad, comisión de fomento por comisión por fomento, para que la gente después vote al mejor.

-¿Qué puede llevarlo al Congreso y diferenciarlo del peronismo y de Juntos Somos Río Negro (JSRN)?

-Podemos ser la voz que represente la oposición real al gobierno, al kirchnerismo, que pretende solucionar sus problemas judiciales más que gobernar. Lo mismo sucede con Juntos Somos Río Negro; Weretilneck y Di Giácomo están para apoyar todos los proyectos del kirchnerismo. Nosotros somos completamente distintos, defendemos la independencia de la Justicia.

Macrista. Tortoriello fue muy cercano al expresidente.

-Hace poco estuvo con Eduardo Macchiavelli, mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, lo visitó en sus oficinas de Cipolletti ¿Qué le pidió?

-Compartimos la mirada del año electoral. Se puso a disposición cuando le manifestamos nuestra candidatura.

-Después viajó a la Ciudad de Buenos Aires, habló con Rodríguez Larreta y con Patricia Bullrich ¿Le pidieron algo en particular para la provincia?

-Charlamos sobre la campaña, de mi candidatura. Me respaldaron y recordaron la gestión municipal que hicimos en Cipolletti. También aproveché para reunirme con Miguel Ángel Pichetto, un líder político rionegrino. Él valoró mi postulación y la respaldó abiertamente.

Risas. Tortoriello tuvo una buena relación con Weretilneck cuando era intendente.

-¿Esta candidatura es la antesala de otra postulación en 2023?

-La gestión municipal fue lo que despertó mi expectativa en la política y la función pública. Obviamente, el paso por la intendencia me enriqueció, me formó, y sería mi mayor anhelo regresar a ese lugar, pero eso se pone en juego recién en 2023. Si soy diputado, lo más probable es que busque otra candidatura en mi ciudad. Además, pongo también la mira en la gobernación. No descarto nada.

Tortoriello esta semana con Larreta y el diputado Juan Martín.

-En unos días se define la interna de la UCR ¿Le preocupa por el futuro de Juntos por el Cambio o descarta, en caso que la denominada línea verde gane, alguna ruptura de la alianza?

-Una de las dos listas tiene una tendencia a aliarse con el partido de Weretilneck, y no con el PRO o el ARI. Estamos atentos a esa interna y ansiosos en sentarnos a dirimir la alianza con las futuras autoridades. Pero, las PASO van a definir el candidato. Más allá de quien gane, el espíritu del buen radicalismo está en Juntos por el Cambio.