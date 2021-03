Cappelletti: “Nos han encerrado, tenemos un país detenido en el tiempo”

El intendente de Brandsen, el radical Daniel Cappelletti, dio inicio al periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso en el que no ahorró críticas a las gestiones de Alberto Fernández y Axel Kicillof. “Nos han encerrado. Tenemos un país y una provincia parados, detenidos en el tiempo”, dijo.

“Estamos inmersos en una histórica crisis que se vio profundizada por el aislamiento. La pandemia produjo daños incalculables desde lo económico y lo social, pero, sobre todo, generó miedo. La enfermedad y la muerte ganaron la portada de los medios. Es el miedo el que paraliza y aletarga a los pueblos, por eso es hora de redoblar los cuidados, pero decididamente ganar la iniciativa”, indicó en el comienzo de su discurso.

“No fueron decisiones simples las que debimos tomar”, dijo Cappelletti sobre el pasado año y continuó: “Tras asumir la actual gestión, el 10 de diciembre de 2019, comenzamos a implementar la plataforma de gobierno apoyada masivamente por la ciudadanía. Entablamos diálogo con las flamantes autoridades nacionales y provinciales; recibimos la visita del gobernador Axel Kicillof invitado a inaugurar el CAPS del barrio Las Mandarinas, una obra que concretamos gracias al ingreso a la Red AMBA durante la gobernación de María Eugenia Vidal y Daniel Salvador; fue la puesta en marcha del décimo centro sanitario”.

“Pretendemos dar continuidad a esta política de descentralización y hacemos votos para que la actual dirigencia provincial entienda la importancia de tener agentes sanitarios en cada barrio y localidad, con la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios para el desarrollo de políticas de prevención”, lanzó el intendente y agregó: “Hasta ahora esto no se vió reflejado en la coparticipación, nuevamente hemos retrocedido en el CUD. Se premia a los municipios que atienden enfermedades en detrimento de los que decidimos prevenirlas y desarrollar políticas activas en el primer nivel de atención”.

En esa línea, indicó: la “implementación de nuestra planificación se encuentra en muchos aspectos demorada; hemos perdido un año, donde los mayores esfuerzos se volcaron en administrar la pandemia. Salud y Desarrollo Social, Seguridad, Defensa Civil y Servicios, fueron áreas centrales, aunque todas las secretarías vieron sobrecargadas sus espaldas. Pero fue la comunidad toda la que una vez más dijo presente a través de sus instituciones, que demostraron estar a la altura de las circunstancias. Gracias a la recuperación del tejido social soportamos este fuerte vendaval. El Covid 19 azotó el mundo con una violencia inusitada”.

En su mensaje, Cappelletti, además se refirió a la administración de Alberto Fernández. “Nos han encerrado. Tenemos un país y una provincia parados, detenidos en el tiempo. Es imprescindible este año recuperar la actividad económica y la presencialidad en las aulas para no seguir cayendo”, dijo y agregó: “No debemos permitir más que los poderes no funcionen o lo hagan a medias, como la Cámara de Diputados o el Poder Judicial. No podemos esperar que pase la pandemia para que la Justicia de respuesta a causas de extrema seriedad”. Sobre el año en curso, señaló: “Durante el 2020 hemos intentado establecer líneas de acción acordes a la nueva situación sanitaria. Es imposible separar este año de la pandemia, y lo mismo ocurre con la gestión”.

“El 2021 nos encuentra con casi un año de experiencia en esta nueva forma de desenvolvernos. Vislumbramos dificultades. A pesar de ello, reforzaremos el compromiso de dar lo mejor de nosotros para afrontarlo juntos”, dijo y añadió: “Se continuará, seguramente, con mayor dinamismo y con la apertura paulatina de nuevos servicios. Y aunque la planificación en tiempos de emergencia parece endeble, sería irresponsable no establecer algunos puntos de agenda que nos guíen hacia el adelante”.

“Será un objetivo claro afianzar las relaciones con el sector productivo, comercial y turístico intentando apuntalar su mantenimiento y crecimiento. Es fundamental repetir y mejorar las relaciones que se hicieron evidentes con las distintas entidades representativas de estos sectores durante el 2020”, señaló.

Sobre el final, Cappelletti convocó a la oposición a que colabore. “Vivimos tiempos difíciles, incluso para aquellos que tenemos experiencia de gobierno. Nadie pensó jamás que podíamos estar inmersos en semejante maraña de problemas. La pandemia cambió todo, por ello requerimos contar con interlocutores válidos en nuestra relación con la Provincia, para ello solicitamos a los bloques de la oposición de este Honorable Cuerpo toda su colaboración por el bien de nuestra comunidad. Necesitamos que los funcionarios de primera línea de la Provincia atiendan nuestros pedidos”.

Y apuntó: “Muy por el contrario, valoramos el acercamiento y la rápida respuesta obtenida a través de la gestión en varias carteras del Gobierno de la Nación: Obras Públicas, Ferrocarriles, Salud, Desarrollo Social, entre otras”, dijo y anunció dos obras: el proyecto de una nueva planta depuradora de líquidos cloacales; y la segunda, un proyecto integral de infraestructura para el área industrial.

“Hoy los impulso a valorar lo hecho, sin perder de vista los desafíos que tenemos por delante. Como lo hice al asumir este nuevo mandato y en cada oportunidad que tengo de dirigirme a este cuerpo, nos mostramos como una gestión abierta al diálogo democrático con todas las fuerzas políticas. En nuestro distrito no hay grieta y esto queda demostrado en cada reunión y trabajo conjunto con los partidos políticos y bloques del Concejo Deliberante y Consejo Escolar. Integramos una administración plural, donde nuestro único límite es la corrupción”, completó Cappelletti antes de agradecer a su familia, equipo, trabajadores municipales y cuerpo de concejales.