Garro llamó a la unidad y a construir en base al “diálogo y el consenso”

El intendente de La Plata, Julio Garro (PRO), inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, donde anunció un paquete de medidas y destacó la necesidad de terminar con las divisiones y construir en base al “diálogo y el consenso”.

En el arranque de la ceremonia inaugural desarrollada en el teatro Coliseo Podestá de la capital bonaerense, pidió un minuto de silencio en homenaje a los muertos por coronavirus. “Los recordaremos por siempre”, dijo, y reconoció la labor de los médicos, enfermeros y todo el personal de salud. “Los verdaderos héroes de 2020”, señaló en medio de un efusivo aplauso.

“Hace un año atrás nuestras expectativas eran muy diferentes a las de hoy. También lo eran nuestros objetivos y nuestros planes”, dijo Garro frente a la asamblea legislativa. Y recordó: “Cuando nos vimos en esta situación, tuvimos que elegir entre dos caminos: esperar y accionar según la demanda del contexto o trabajar para tomar las decisiones necesarias y cuidar lo más importante: la vida de cada uno de los platenses”.

“Ese es el camino que elegimos. Y lo hicimos juntos, dejando de lado las banderas políticas y poniendo como prioridad la salud de los vecinos de nuestra ciudad”, manifestó el jefe comunal, quien aprovechó la oportunidad para “agradecerle a cada concejal, pero sobre todo a cada vecino de la ciudad, quienes la remaron más que nadie”.

Garro anunció medidas fiscales para acompañar al sector comercial, golpeado por la extensa cuarentena. Busca reactivar la economía y fomentar la generación de empleo. Así, destacó las medidas de acompañamiento y alivio fiscal a distintos sectores, entre las cuales se encuentran la eximición del pago de tasas a más de 24.500 comerciantes, pymes e industrias; el quite de tasas para taxis, remises y transportes escolares que benefició a más de 3 mil trabajadores; y la prórroga en los vencimientos de las habilitaciones de 3 mil comercios para que pudieran seguir trabajando.

Destacó también la renovación automática de todas las habilitaciones que vencieron durante la pandemia, beneficiando a más de 5 mil comercios; y la eximición del pago de la tasa SUM, publicidad y propaganda a más de 10 mil comerciantes; también la del Uso de Espacios Públicos.

En otro fragmento de su discurso, Garro repasó el trabajo que se desarrolló en todos los barrios de la ciudad y la necesidad de adaptar la gestión a la realidad de la pandemia, ante lo cual valoró los operativos de desinfección y los controles de temperatura y olfato casa por casa. Esta política permitió llevar adelante más de 700 operativos y asistir a más de 95 mil vecinos platenses en cada rincón de la ciudad, dijo.

En materia de salud y educación, el intendente celebró “el regreso de las clases presenciales” y afirmó: “nos propusimos acompañar al gobierno provincial y a todas las escuelas y jardines”.

“Hace unos días, lanzamos el programa Mejor en la Escuela y entregamos kits sanitarios a más de 400 escuelas públicas de la Provincia y jardines municipales... con barbijos, termómetros, máscaras de protección facial y alcohol en gel, para cuidar a los docentes, a los chicos y a todas las familias”; y anticipó que el lanzamiento de un programa para hisopar a todos los docentes de los jardines municipales.

“La cuarentena afectó a muchos vecinos, familias y niños, de distintas maneras. Comercios que cerraron, platenses que quedaron sin la posibilidad de ir a trabajar y de tener el mango para bancarse el mes. El ‘quedarse en casa’, para algunos no fue la mejor opción. Fue la única”. “Y este es el lado B, la otra pandemia: la económica y la social. La que muchos no vieron o no quisieron ver, y la que vamos a revertir”, dijo el mandatario, y remarcó: “Por eso, nuestro principal objetivo este año, además de acompañar a los comerciantes y vecinos con medidas fiscales, es fomentar la generación de nuevos puestos de trabajo para todos los platenses”.

En un discurso que también apuntó al crecimiento planificado de la ciudad, Garro se refirió al desarrollo de los barrios a través de los lineamientos del Plan Estratégico 2030. En ese aspecto, aseguró: “En coordinación con el sector público/privado, estamos desarrollando la ciudad por zonas: de manera equitativa, para que cada barrio explote su potencial”. Y anunció: “En este camino de planificación, hoy también les quiero anunciar que vamos a crear la delegación de Colonia Urquiza. Es un proyecto que en pocos días va a estar manos de este cuerpo y esperamos que se apruebe para estar más cerca de los vecinos y seguir construyendo una ciudad más descentralizada e igualitaria”.

“La ciudad y el país que queremos se construye con diálogo y consensos. No con peleas sin sentido. La historia nos demostró que la grieta no conduce a nada. La grieta divide, rompe y nos separa de nuestro único objetivo: hacer de este, un lugar mejor. Y para eso estamos acá, ocupando estas sillas. Dejemos de hablar de grieta y miremos para adelante para hacer posible nuestro futuro, porque lo que importa es la ciudad y no los partidos”, cerró.