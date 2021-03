Congreso bipolar: un show de la grieta teloneó el acuerdo por Ganancias

La sesión convocada este sábado para aprobar cambios en el Impuesto de las Ganancias concluirá en la mañana de este domingo con una votación casi unánime a favor de la iniciativa que impulsa el oficialismo. Sin embargo, el camino para lograrlo arrancó cargado de duras críticas de las diputadas y diputados de Juntos por el Cambio y acalorados cruces con el oficialismo. Durante las más de seis horas de manifestaciones y cuestiones de privilegio previas al tratamiento de los proyectos, el conglomerado opositor disparó munición verbal gruesa contra sus pares del Frente de Todos. La escena no se condice con los acuerdos sellados para las votaciones finales, pero confirma la densidad del año electoral que se avecina con una alianza que se concentró en señalar los errores del Gobierno durante la gestión de la pandemia.

Previo a los cruces, la sesión arrancó antes del mediodía con una cuestión de importancia para el Ejecutivo: aceptar las renuncias del diputado rionegrino Martín Soria a la banca, para asumir como próximo ministro de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo, y del mendocino Alejandro Bermejo. El primero será reemplazado por Pedro Dantas, que tuvo una estrecha relación con el exsenador Miguel Pichetto, y el segundo por el dirigente agrario Eber Pérez Plaza, cercano a la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti.

La despedida del flamante funcionario fue la antesala de una hoja de ruta que fue acordada con la oposición y que puso en primer lugar el tratamiento de los cambios en la ley de prevención y el control del Dopaje en el Deporte y la nueva ley de educación ambiental integral. Luego será el momento para Ganancias como el plato fuerte de la sesión, para aprobar la iniciativa oficial que tuvo a al titular de la Cámara Baja Sergio Massa como portavoz, en busca de seducir al voto blando de la clase media en las elecciones de este año. No obstante, la extensión del debate podría implicar que el segundo texto impositivo, redactado para adecuar el mecanismo a los monotributistas, pase a una segunda sesión.

A pesar de las tensiones que retumbaron durante toda la tarde, el funcionamiento de este sábado revela los acuerdos existentes entre los dos espacios antagonistas para organizar una sesión donde lo más notorio fueron los cruces y las chicanas. Por debajo hubo más coincidencias de las conocidas. Un alto funcionario parlamentario confió que el oficialismo aceptó dejar Ganancias para la medianoche. Fue por un acuerdo con la oposición, a partir de las sugerencias del titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo. Cuando fue vicepresidente primero de la Legislatura Porteña apostaba a las sesiones maratónicas con definiciones para la madrugada y esta vez propuso esa alternativa en el marco de la buena interlocución que tiene con Massa y con el titular del bloque del FdT, Máximo Kirchner.

Eso no bajó la virulencia en los debates. El mayor interbloque opositor venía de fracasar el jueves pasado con su intento de realizar una sesión especial para aprobar la prórroga de la ley de biocombustibles. A pesar de la apuesta, no alcanzaron los 129 votos necesarios y quedó en evidencia la ausencia de un puñado de escaños opositores que no bajaron al recinto para sostener la decisión de sus propia conducción.

La afrenta continuó este sábado y los cruces comenzaron con los homenajes por un nuevo aniversario del golpe cívico militar, que se conmemoró este miércoles. Subieron de tono cuando el radical Facundo Suárez Lastra vinculó el recordatorio con la situación de Formosa. La alusión metió el dedo en la llaga y abrió la puerta de los cruces que siguieron durante la tarde.

"Si queremos hablar de lo que pasó entonces y con una perspectiva que enriquezca y nos sirve para ahora, entendamos que la vigencia de los Derechos Humanos antes, ahora y siempre, es con la dictadura de Videla y con el Gobierno de (Gildo) Insfrán en Formosa", disparó. Su par del FdT, Gabriela Cerruti, tomó el guante y denunció que Suárez Lastra no respetó el acuerdo de Labor Parlamentaria donde pactaron no meter el tema Formosa en el bloque destinado a los homenajes dedicados a las víctimas de la última dictadura militar. "Podemos sentarnos a hablar durante horas, pero no tiene nada que ver con cómo lo ha traído al presente", le retrucó la periodista.

Tal como sucedió el año pasado, las acusaciones contra Insfrán fueron repelidas por la jujeña Carolina Moisés. La diputada del Frente de Todos repasó sus denuncias contra el gobernador Gerardo Morales durante la pandemia. "Lo que aquí dice Cambiemos que en Formosa es un centro de detención en Jujuy fueron carpas desmanteladas con apenas servicios básicos y muy pocos baños, casas marcadas de contagiados, extradición de extranjeros, encierros de bolivianos y trabajadores golondrinas, encierros clandestinos" disparó. Aseguró que hubo "desaparición de cadáveres muertos por Covid con nombres cambiados y familias desesperadas pretendiendo enterrar a sus muertos sin saber si esos cuerpos eran los de sus familiares, falta de lugar en los cementerios para dar sepelios a las víctimas, 796 personas detenidas en marzo de 2020 por violar la cuarentena ¿vieron todo eso que pasa en Jujuy? No, no lo vieron". retrucó.

Los cuestionamientos sobre la gestión de la pandemia en Formosa siguieron en boca de Mónica del Frade, de la Coalición Cívica, que también cuestionó a Massa porque se vacunaron sus familiares y al diputado Eduardo Valdés, que accedió a la primera dosis de la vacuna Sputnik V. “Usted es el primero que ha guardado silencio” disparó la legisladora en referencia a la vacunación de Alfonso Massa y sus suegros, Fernando Galmarini y Marcela Durrieu. “No informó qué pasó con usted y el resto de la familia, pero hubiera querido que todo el acting que se hizo por un diputado que le tocó un pecho a su mujer lo hubiera hecho para que esta Cámara y el pueblo de la Nación sepan qué pasó acá adentro con las vacunas, empezando por usted”, disparó.

Luego le reclamó que garantice que se respeten la seguridad y las garantías constitucionales de los legisladores y legisladoras que viajen a "feudos como el de Insfrán". “Tuvimos que desafiar la orden ilegal y eso implicó que tuviéramos por delante 30 kilómetros con 40 grados de temperatura. Afortunadamente solo caminamos 5 kilómetros porque un periodista nos asistió y nos acercó en su vehículo”, recordó.

Cuando concluyó, Cecilia Moreau la cruzó duramente para defender a Massa. “El presidente de la Cámara y todos los diputados de la provincia de Buenos Aires, estamos anotados en la aplicación Vacunate de la provincia de Buenos Aires, donde ya llevamos vacunados millones de bonaerenses. ¡Es una vergüenza! ¡Usted es una descarada! ¡Va a Formosa porque por Quilmes no puede caminar!”, gritó la diputada.

A su turno Valdés esgrimió sus argumentos y contó que fue convocado a principios de febrero por el secretario Julio Vitobello. “Fuimos convocados al hospital Posadas, pero nunca imaginamos que estábamos en un vacunatorio VIP", argumentó el exembajador en el Vaticano. Luego cerró su defensa con un anuncio: “Tomé la decisión de no darme la segunda dosis. Porque no le robo vacunas a nadie y efectivamente consulté en el hospital Posadas qué pasaba si yo no usaba la segunda dosis, y me dijeron que era mejor que no la usara porque había pocas segundas dosis respecto a la primera. Mi dosis no se perdía, se usaba para otra persona”, completó.

El fuego opositor también se concentró en la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que fue cuestionada también por el escándalo de las Vacunas VIP. La macrista Carmen Polledo reclamó información sobre el plan de vacunación. Pocos minutos después, el titular de la comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin confirmó que la funcionaria visitará Diputados la semana que viene. No puso fecha, pero también aprovechó para contestar las acusaciones de JxC. Para el legislador "hay un intento de un grupo de la oposición de generar ruido permanentemente en todas las decisiones sanitarias que tienen que ver con la pandemia, con un objetivo absoluta y estrictamente electoral”.

Los debates previos a los tratamientos de los proyectos acordados concluyeron poco antes de las 19. Fueron casi siete horas de cruces que antecedieron al núcleo más importante de la sesión, que posiblemente se extienda hasta las 10 de la mañana del domingo.