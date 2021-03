Antes de debatir Ganancias, oficialismo y oposición reavivan la grieta

Oficialismo y oposición se cruzaron durante la sesión en la que está prevista debatir Ganancias cuando se analizaron los hechos sucedidos en Formosa y en el marco de los homenajes por la Semana de la Memoria. El diputado nacional de la UCR Facundo Suárez Lastra comparó la violación de Derechos Humanos durante la dictadura militar con la situación actual en la provincia gobernada por Gildo Insfrán y Mario Negri pidió al bloque del Frente de Todos que “se animen a sancionar” al mandatario formoseño.

"Si queremos hablar de lo que pasó entonces y con una perspectiva que enriquezca y nos sirve para ahora, entendamos que la vigencia de los Derechos Humanos antes, ahora y siempre, es con la dictadura de (Rafael) Videla y con el Gobierno de Insfrán en Formosa", lanzó Suárez Lastra al utilizar una cuestión de privilegio.

Tras la comparación, la diputada Gabriela Cerruti pidió una interrupción para denunciar que Suárez Lastra había violado el acuerdo de Labor Parlamentaria por el cual se había establecido que no se iba a introducir la cuestión Formosa en el bloque de cuestiones de privilegio destinados a recordar la tragedia del golpe de Estado de 1976 y los años de la dictadura. "Si vamos a escuchar a alguien comparar a Videla con un gobierno democrático de una provincia y nos tenemos que callar la boca... la verdad es que estamos hablando de algo serio, profundo que para muchos casos ha sido una militancia de toda la vida. Podemos sentarnos hablar durante horas. No tiene nada que ver con cómo lo ha traído al presente", cuestionó.

Antes, el diputado Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, había acusado al formoseño de autoritario y desafió al oficialismo a que se animen a sancionar al gobernador. “Insfrán es el modelo de la autocracia convertida y usada a través de la soberanía popular para dominar la conciencia de la gente y hacer lo que quiere. No pasaron cosas menores en Formosa. El agua está perforando la piedra y la libertad no se va a poder detener”, dijo Negri, quien calificó al ministro de gobierno formoseño, Jorge González, de ser un “pichón de Goebbels”. “Para mí, Insfrán no es el peronismo republicano. ¡Anímense a pedir sanción porque algún día les puede suceder a ustedes!”, pidió.

El diputado nacional por La Rioja del Frente de Todos Sergio Guillermo Casas defendió al gobernador de Formosa, frente a las críticas de Juntos por el Cambio. Acusó a la oposición de “montar un show mediático tratando de culpar lo que no pueden demostrar con los hechos”. “Nadie puede convertirse en juez”, les recriminó.

“Vienen a pedir que se detenga a uno de los gobernadores como es el gobernador Gildo Insfrán. ¿Eso significa defender la democracia? No, este recinto está para custodiar las instituciones de la República. Acá se viene a comparar a un hombre electo por el pueblo con Videla. Eso no es defender la democracia”, se quejó.

Los cruces de dieron en la antesala de la maratónica sesión especial de casi 20 horas en la está previsto que se apruebe el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, entre otras iniciativas.