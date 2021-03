El sábado de superacción del Sr. Clase Media

Por primera vez en casi 20 años la Cámara de Diputados sesionará un sábado. Será para tratar una reforma del Impuesto las Ganancias que beneficiará con una serie de exenciones a más de un millón de trabajadores y trabajadoras que cobren hasta 150.000 pesos. Tendrá una adecuación para monotributistas a partir de un segundo proyecto. Los textos llevan la firma del titular del cuerpo, Sergio Massa, y cierran tres meses de intercambios entre el bloque oficialista, conducido por Máximo Kirchner, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y el ministro de Economía Martín Guzmán. Para el oficialismo se trata de una nuevo examen político. Sus dirigentes pondrán a prueba la cohesión interna de la coalición para avanzar con una agenda económica en un año electoral que buscará concentrarse en la clase media.

Los cuatro estarán este sábado dentro del recinto con distintos roles. El titular del Palacio de Hacienda y la jefa de la entidad fiscal estarán en el palco, entre un amplio grupo de invitados previstos por la Cámara para recibir a los principales dirigentes sindicales que participaron de la ronda de consultas que organizó el oficialismo para introducir cambios al proyecto. Este viernes, al cierre de esta nota, continuaban los retoques en una reunión en la que participaban Massa, el titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, la vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, y la diputada y flamante vicepresidenta del PJ, Cristina Álvarez Rodríguez.

Aguardan una sesión que posiblemente dure más de 20 horas. Además de Ganancias y la adecuación para monotributistas, el temario incluye la ley de educación ambiental y una serie de cambios a la ley de doping en el deporte, que si no es resuelta podría dejar a la Argentina afuera de los próximos Juegos Olímpicos. En el caso ambiental, la norma que busca establecer estándares básicos de formación en la materia es parte de una decisión del Frente de Todos (FdT) de ahondar una agenda verde. Durante el tratamiento, el ministro de Ambiente Juan Cabandié estará en el palco de invitados.

Juntos por los cambios

El objetivo estará concentrado en los dos alivios fiscales. Los acuerdos internos de la coalición oficialista permitieron que la negociación prosperase con la oposición. Los dos textos llegarán al recinto con dictámenes firmados por la totalidad de los integrantes de las comisiones de Presupuesto y Legislación del Trabajo. Los representantes de Juntos por el Cambio mantienen disidencias en algunos artículos y en el método de actualización, pero le pusieron el gancho a una iniciativa que significa un nuevo experimento de convivencia interna en el Frente de Todos.

En la extensa sesión que comenzará este sábado y concluirá en la mañana del domingo, el oficialismo avanzará empeñado en defender el impacto de dos medidas paliativas de la situación económica actual. La oposición lo acompañará con matices ante un año electoral donde tampoco quiere quedar afuera de una iniciativa impulsada por Massa para ofrecer mejoras a la clase media.

Cerca del tigrense aseguran que se trata de una nueva forma de adoptar decisiones en la coalición oficialista. El acuerdo general es avanzar durante todo el año con medidas fiscales para que la recuperación económica de algunos sectores de la economía no sea ajena al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras asalariadas. Una fuente parlamentaria del oficialismo asegura que entre el período de extraordinarias y el comienzo de las ordinarias se ejercitó una nueva forma para intervenir en Diputados, el recinto donde el FdT no cuenta con quórum propio.

"El presidente Alberto Fernández impulsó la legalización del aborto, Máximo el aporte extraordinario a las grandes fortunas y Massa los cambios en Ganancias. Todos los socios de la coalición apoyamos cada uno de los proyectos, independientemente del sector que lo impulsó", reflejaron desde el despacho de Massa.

Lo que se viene, admiten en el FdT, será la continuación de ese mecanismo que celebran para tomar decisiones. Será acompañada por nuevos proyectos en materia de "alivios fiscales" que ingresarán en Diputados. Algunos capítulos posteriores a los cambios en Ganancias ya fueron presentados, como la iniciativa del entrerriano Marcelo Cassaretto para que los jueces y trabajadores del Poder Judicial paguen ese impuesto y otro enviado por Guzmán para que lo tributen empresas con facturación superior a los 200 millones de pesos mensuales.

El primero cuenta con el respaldo del oficialismo y seduce a la oposición. El texto de Guzmán no corrió la misma suerte y, según confiaron a Letra P en el bloque oficialista, fue devuelto al Ejecutivo para que lo rediseñen. Uno de los impulsores de devolverlo fue Heller, que anticipó la decisión cuando estaba en medio de la negociación del dictamen que se tratará este sábado. En el espacio oficialista dicen que tuvo que sacarlo de la agenda para que no se cayeran los intercambios con JxC. Una muestra práctica de las debilidades que surgen cuando los acuerdos internos se resquebrajan por desinteligencias o desacuerdos que no fueron contenidos a tiempo.