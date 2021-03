Fernández: "Soria tiene una mirada muy parecida a la mía sobre la justicia"

El presidente Alberto Fernández sostuvo que eligió al diputado nacional del Frente de Todos Martín Soria para reemplazar a Marcela Losardo al frente del ministerio de Justicia de la Nación porque tiene "una mirada parecida" a la suya sobre el Poder Judicial y confirmó que todavía no le aceptó la renuncia a la actual funcionaria.

Después de una semana del anuncio de la salida de Losardo y de días de especulación con los nombres de su posible reemplazante, el mandatario confirmó este lunes que almorzó con Soria, le habló de cuáles era sus "expectativas" y el patagónico "aceptó hacerse cargo". "Martín tiene una mirada muy parecida a la mía", subrayó el jefe de Estado y confesó que no consultó el nombramiento ni con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ni con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

"Debo confesar que no (lo consulté con nadie el nombramiento). En algún momento he hablado con Martín y le había dicho que me parecía importante lo que estaba haciendo", sostuvo en una entrevista televisiva, en la que también señaló que "Soria hizo un trabajo importante, que lo que hace es verificar algo que uno viene planteando hace mucho tiempo donde la Justicia se vincula con el poder político y económico".

Fernández elogió al exintendente de General Roca: "Hace varios meses que vengo siguiendo lo que Martín está haciendo, es alguien que trabajó en los tribunales y entiende lo que está pasando" y aseveró que le planteó "con total claridad que lo único" que quiere "es el estado de derecho y tener una justicia que se corresponda con ese estado de derecho".

Sobre los plazos, explicó que el elegido "tiene que tomarse el tiempo de renunciar como diputado y que le acepten la renuncia" y detalló que la renuncia de Losardo fue presentada el viernes pero aún no la aceptó. Se sabe que la antigua socia del Presidente en su estudio jurídico ya acordó con el jefe de Estado que la espera la embajada argentina ante la UNESCO para ocupar el cargo de Fernando Pino Solanas, quien murió el 6 de noviembre pasado luego de permanecer internado varias semanas por coronavirus.

Durante la entrevista, Fernández también se refirió a las críticas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el el posible control del Congreso sobre los jueces y dijo que era "un disparate". "Está claro que es economista porque no se de qué está hablando", apuntó.

En ese sentido remarcó que "a los jueces de la Corte se los remueve por juicio político y a los de tribunales inferiores por jury del Consejo de la Magistratura. O alguien copió mal sus dichos o dijo un disparate".