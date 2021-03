Los agobiados, día 6: reemplazante (todavía) se busca

La jefatura del Ministerio de Justicia sigue vacante. A seis días de que se conociera que Marcela Losardo había decidido dejar su cargo, y luego de que el propio presidente Alberto Fernández lo confirmara públicamente, para sorpresa de la Casa Rosada, el nombre del futuro ministro sigue siendo una incógnita en el Frente de Todos, al tiempo que se desinflan las candidaturas en danza.

Aunque su alejamiento ya fue anunciado, Losardo todavía no presentó su renuncia. La ministra estuvo este martes en Balcarce 50 para participar de la primera reunión de ministras y ministros del Gabinete Nacional de Cambio Climático. El martes a última hora, el Gobierno anunció que le había ofrecido ocupar la embajada ante la Unesco, que tiene sede en París.

Según pudo saber Letra P, al cierre de esta nota, en la Casa Rosada esperaban que Losardo enviara su renuncia “en las próximas horas” y quedara desvinculada formalmente. Mientras tanto, Fernández mantiene la incertidumbre sobre quién será su reemplazante y mantiene en vilo al Gabinete que mira con curiosidad cómo el Gobierno tramita a puertas abiertas un proceso de recambio, con internas a la vista.

También podés leer Los agobiados

La discusión es clara. El Gobierno busca para esta “nueva etapa” un ministro capaz de ponerse al frente de una relación con el Poder Judicial que tiene cada vez más fricciones. El Presidente quiere un perfil político fuerte, pero necesita que el candidato no esté directamente identificado con Cristina Fernández de Kirchner, para no cederle un lugar al kirchnerismo en el gabinete, por un lado, y para no ir al choque directo con la Justicia, por el otro.

La elección es compleja y los nombres que encajan en el perfil, pocos. El lunes, en la entrevista que le concedió a C5N, en la que confirmó la salida de Losardo, Fernández se hizo eco de las versiones mediáticas que mencionaban como posibles reemplazantes a los diputados Martín Soria y Ramiro Gutiérrez. Este miércoles, en la Casa Rosada, descartaron las chances de Gutiérrez y admitieron que si bien Soria es el mejor posicionado, por contar con el aval de Cristina, sus acciones se desinflan con el correr de las horas.

También podés leer Justicia, revolución y acefalía

Como reveló Letra P, este martes había malestar en albertismo por la forma errática en la que la Casa Rosada manejó la salida de la ministra, y por sentir que el recambio podría debilitar al sector más cercano al Presidente frente al cristinismo. Por ahora, el nombre de quien estará al frente de una de los ministerios más calientes para el Frente de Todos sigue siendo un misterio.