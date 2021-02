Bragado: con ayuda, Gatica ordena la tropa y zafa de la interpelación

El intendente de Bragado, Vicente Gatica, esquivó la interpelación en el Concejo Deliberante luego de conseguir el respaldo de un sector del oficialismo local que había acompañado el despacho impulsado por la oposición. Un llamado al orden por parte de la cúpula bonaerense de Juntos por el Cambio, que pidió cuidar a los intendentes en el año electoral, modificó el escenario adverso para el jefe comunal.

Este lunes, en el marco de una sesión extraordinaria, el cuerpo de concejales del distrito se reunió para analizar el proyecto de interpelación presentado por el bloque del Frente de Todos. La presentación fue el resultado de fuertes denuncias públicas sobre supuestas fallas en el sistema sanitario a la hora de gestionar la pandemia del covid-19. Según el expediente, el distrito “presenta una tasa de letalidad del 4,60%, muy superior al 2,74% de la región interior y también por encima del 3,19% que registra la provincia de Buenos Aires".

Sin embargo, la oposición no alcanzó los votos necesarios para que avanzara la propuesta. En la antesala de una nueva ronda electoral, el cambio de resultados reposiciona al intendente en el interna local, quien deberá sortear las aspiraciones de sus socios.

También podés leer La Coalición Cívica posiciona candidata en el río revuelto de Bragado

Presentación

El despacho, además de contar con el respaldo del Frente de Todos, había sido acompañado por la concejala del PRO Daniela Monzón, quien dejó de responder al intendente Gatica a mediados de 2020, luego de que representantes oficialistas le reprocharan haber presentado, junto al edil del Movimiento Evita Fernando Maidana, una iniciativa para formar el Consejo Asesor de Salud en el marco del decreto nacional Nº 939 del año 2000, que apunta a los hospitales de gestión descentralizada.

El pliego, antes de la votación en el recinto, también fue acompañado por otros dos representantes de Juntos por el Cambio. En Bragado, la alianza cambiemista, además de estar formada por la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el PRO y el Partido Fe, es integrada por dos partidos vecinalistas: Acción para el Desarrollo y Unidos por Bragado. Esta última fuerza es presidida por el intendente Gatica.

En el marco del debate, los ediles de la vecinalista Acción para el Desarrollo, Fernando Neri y Gladys Belén, habían rubricado el despacho. Sin embargo, este lunes votaron en rechazo del proyecto, tal como lo hizo el resto de los integrantes de Juntos por el Cambio, con excepción de Monzón, que acompañó el pedido.

Acuerdos

Según supo Letra P, los concejales de Acción para el Desarrollo, espacio liderado por el exdiputado Marcelo Elías, no acompañaron a la oposición porque la dirigencia provincial de Juntos por el Cambio ordenó no dañar a los únicos brazos políticos del espacio en el territorio, es decir, los intendentes. El pedido no es menor en un año electoral, donde la oposición provincial y nacional buscará ser fuerte en las urnas.

Además, trascendió que, para quitarse el peso de los cuestionamientos a la gestión en materia sanitaria, el Ejecutivo se comprometió a activar la propuesta impulsada por la concejala Monzón y su par peronista, Maidana. Es decir, finalmente conformará el Consejo Asesor de Salud.

La decisión no es menor en un momento de fuerte crisis sanitaria. Según fuentes del distrito, Bragado ha tenido que trasladar en un fin de semana una veintena de pacientes para que no colapse el hospital. A eso se suman los cruces con la concejala del PRO, que terminaron con una presentación penal contra el Ejecutivo luego de que CICOP, el gremio de profesionales de la salud, denunciara que a pacientes del hospital se les suministró oxigeno industrial en lugar de oxigeno medicinal, en contra de las recomendaciones de la ANMAT.