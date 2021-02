Para Guzmán, es "factible" que se cumpla la meta de inflación

El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que la aceleración de la inflación en la última parte del año pasado fue impulsada por "factores estacionales" y confió en que se va a poder alcanzar la meta del 29 por ciento para este año.

"Es factible", evaluó el funcionario, al referirse al objetivo oficial del Índice de Precios al Consumidor.

En declaraciones a la señal de cable C5N, analizó que "para llegar a esa meta, hay que cumplir con los planes macroeconómicos".

"El Presupuesto es el corazón del programa macroeconómico", insistió el titular de la cartera económica, quien apuntó: "Es el momento de que el salario real se empiece a recuperar".

Guzmán subrayó que no todas las paritarias van a ser "iguales", mientras sostuvo que las negociaciones no se atarán "a un acuerdo en particular".

"El principio es buscar reducir la inflación y la recuperación del salario real", manifestó.