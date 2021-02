Cafiero no participará de la Asamblea Legislativa

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, indicó que el resultado de su test sobre Covid-19 dio negativo, luego de haber sido contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Sin embargo, señaló que no asistirá al Congreso el 1 de marzo para cumplir con el protocolo.

"Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien. Siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso", indicó el funcionario nacional a través de su cuenta de Twitter, en referencia a la Asamblea Legislativa que encabezará el presidente Alberto Fernández.

El ministro coordinador se realizó el test luego de que la ministra confirmara el pasado viernes que dio positivo en Covid-19, al realizarse la prueba que por disposición oficial deben hacer todos los ministros antes de asistir a la apertura de sesiones del Congreso el próximo lunes.

"Quiero contarles que me realice un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo. Por lo tanto, voy a estar aislada en los próximos días, siguiendo el protocolo establecido", informó la funcionaria nacional el pasado viernes.

Este sábado, el Presidente agradeció a las organizaciones políticas y sociales que convocaron a una movilización para el lunes, cuando brinde su discurso ante la Asamblea Legislativa, pero pidió que su mensaje sea seguido "en forma remota" ya que la pandemia de coronavirus "aún nos ataca".