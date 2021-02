Bullrich, con banca youtuber: “Espero que gane la parte más dura de Cambiemos”

Eduardo Prestofelippo, un joven cordobés y youtuber conocido por su radical posición antiperonista y quien fuera denunciado por supuestas amenazas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que su anhelo es que dentro de la interna de Juntos por el Cambio se imponga la posición más dura que se encarna en la figura de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. También dijo que el gobierno de Macri se mandó “varias cagadas y defraudó a sus electores”.

También podés leer Bullrich 2023: la jefa de hierro del PRO ya hace campaña presidencial por Zoom

“Espero que gane la parte más dura de Juntos por el Cambio o lo más eficiente de Juntos por el Cambio donde un tipo como Alfredo Cornejo tenga su voz. Decir eso no me hace radical. La figura de Bullrich está creciendo y me parece bien”, expresó El Presto en declaraciones a Letra P.

El comunicador de corte liberal –asumió que tenía una excelente relación con el mediático economista Javier Milei- también sostuvo que “hay un sector de tibieza en Juntos por el Cambio que no sirve para la sociedad”. Apuntó a Daniel Lipovetzky por la ley de alquileres y a Silvia Lospenatto por agradecerle al presidente Alberto Fernández haber enviado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Sobre este punto, El Presto sostiene que no es el momento.

-¿Y cuándo lo es entonces?

-No lo sé. Pero ¿en un país que tiene un gran nivel de desnutrición infantil hablar de aborto? Lo que pasa es que acá la política se dirige desde Capital Federal y hablan en lugar de las mujeres del país. Que vayan al interior del país a ver si realmente es el problema principal que tiene una mujer. Hay otras carencias. Gobiernan desde el microcentro y así les va.

-El peronismo ganó por amplio margen la elección

-Ganar una elección no acredita nada. (Mauricio) Macri ganó en el 2015.

-¿Y por qué no revalidó?

-Tuvieron aciertos. Pero le fallaron al electorado que los bancó en todo momento. El tema de impuestos a las ganancias. No sé si llamarle errores, fueron cagadas.

-¿Todavía tiene la foto con Videla? ¿Cuál es su opinión real sobre la dictadura?

-Sí, por supuesto que la tengo. Al exdictador le hice una entrevista cuando tenía 14 años. Le pregunté sobre desaparecidos, deuda externa, sobre Martinez de Hoz, sobre la guerra de Malvinas, el tipo no me dejó grabarlo. Yo le pedí si me podía sacar una foto y esa foto la publicó (el abogado Gregorio) Dalbón. La dictadura fue nefasta. Ninguna dictadura es buena. ¿Cómo yo, que hablo de libertad a los jóvenes y batalla cultural, voy a apoyar una dictadura? Ninguna dictadura se sostiene sin apoyo de la sociedad. La sociedad argentina es bastante pusilánime en su mayoría, que se manda las cagadas y después sale llorando. El partido comunista apoyó a Videla. Lo que pido es un revisionismo histórico completo.

-¿De qué vive?

-Vivo de Mercado Pago, de Youtube, puedo irme de vacaciones, pagarle a la gente que trabaja conmigo. No vivo del Estado, no tengo que ir a golpear un municipio para que me den una pauta. Vivo bastante bien. Tenemos público de distintos lados. En total, entre otros influencers y comunicadores como Tipito Enojado, Alvaro Zicarelli o Arturo Maluco, tenemos más de 7 millones de seguidores. Nosotros no somos los influencers del microcentro porteño. No tenemos una agencia de publicidad atrás, a nosotros nos banca la gente de todo el país.