Deuda: perfil de los U$S8.000 millones que quedan por despejar en 2021

El Estado deberá saldar casi 7.600 millones de dólares con los países miembros del Club de París y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante 2021 si no logra cumplir con la hoja de ruta para renegociar ambas deudas. Así se desprende de datos oficiales relevados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El estudio de la OPC consignó que, entre febrero y diciembre, el Estado Nacional deberá afrontar compromisos de deuda, en pesos o moneda extranjera, por el equivalente a U$S53.086 millones. Pero el 46,5% de esos compromisos son intra sector público. El saldo: U$S28.404 millones.

Cerca de la mitad de los vencimientos totales corresponden a títulos públicos en moneda nacional, por el equivalente a USD26.899 millones. Para refinanciar esa deuda, el Ministerio de Economía viene desarrollando un cronograma de licitaciones de títulos públicos en pesos con el que, en enero, obtuvo más pesos de los que necesitaba para saldar los vencimientos. La estrategia del Palacio de Hacienda pasa por ampliar esas financiaciones con el mercado para reducir la dependencia del financiamiento del Banco Central vía emisión.

También podés leer La inflación 2021 embarra la paritaria Guzmán-FMI: el Fondo no compra el 29%

Pero quedan dos vencimientos importantes. A fines de mayo, la Argentina debería saldar U$S2.460 millones con los países miembros del Club de París. Ya a comienzos de 2020, el ministro de Economía, Martín Guzmán, les pidió a sus pares de los países centrales refinanciar esa deuda. Los acreedores pidieron tener cerrado un programa con el FMI para avanzar en esa renegociación. Eso adelantó los tiempos para acordar con el Fondo, aunque el deadline con el organismo multilateral sea en septiembre.

En una entrevista con ElDiarioAR, el director argentino en el FMI, Sergio Chodos, puso paños fríos a esa ambición de acordar con el Fondo en mayo. "No me parece que si no se cumple estrictamente lo de mayo sea una fatalidad. En ningún sentido. Me parece que hay que negociar teniendo mucha conciencia del tamaño que tiene el problema que venimos acarreando. Entendiendo bien el diagnóstico del desastre que implicó para la Argentina y que va a implicar por muchas generaciones el programa del 2018. Corrigiendo lo que hay que corregir y defendiendo el interés de los argentinos. Lo demás es accesorio. Uno tiene preferencias, pero también tiene prioridades. Yo preferiría que sea antes de mayo. ¿Es una prioridad? No", dijo.

También podés leer La revancha de la política

Además de ese vencimiento en dólares, el Gobierno debe saldar U$S5.193 millones de capital con el Fondo, con pagos concentrados entre septiembre y diciembre. Sería el inicio de la devolución de los U$S45.000 millones que desembolsó el FMI entre 2018 y 2019, hasta antes de las PASO. Desde entonces, la Argentina solo viene saldando intereses. A comienzos de febrero, giró el equivalente a U$S313 millones al organismo multilateral.