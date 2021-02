El desafío institucional de salvar vidas

Como en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Rojas el área encargada de generar políticas públicas para prevenir las violencias contra las mujeres comenzó a funcionar durante 2020. Al calor del surgimiento de los ministerios de Mujeres nacional y provincial, en el distrito conducido por el radical Claudio Rossi la atención a la agenda de género se inició en agosto pasado. Con el femicidio de Úrsula Bahillo, de 18 años, la cartera conducida por Estela Díaz desplegó una serie de medidas para el abordaje integral del caso y para fortalecer la articulación con funcionarios locales.

A fines de agosto de 2020, el intendente Rossi presentó, junto con la secretaria de Desarrollo Social de Rojas, Nora Calderone, el área de Mujer, Género y Diversidad que quedó bajo la coordinación de Carolina Olivera. Hasta ese momento, no había un espacio puntual destinado a esta agenda.

El panorama no sorprende si se tiene en cuenta que hasta la creación del Ministerio de Mujeres, Políticas De Género y Diversidad Sexual (MMPGyDS) en la provincia de Buenos Aires el área no estaba ponderada y no se habían generado políticas para atender problemáticas. “Nos encontramos con una agenda devastada, un sector que no tenía políticas, que estaba desjerarquizado, con fragmentación en la intervención y con problemáticas acuciantes”, indicó hace un tiempo la ministra Estela Díaz a Letra P, al referirse al Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual, que hasta diciembre de 2019 dependía de la Secretaría de Derechos Humanos y estaba a cargo de Agustina Ayllón.

También podés leer Cámara y reacción: el protagónico de Berni tras femicidio y represión en Rojas

Antes de ser asesinada por el policía Matías Ezequiel Martínez, Úrsula Bahillo lo había denunciado. Había solicitado al Poder Judicial el botón antipánico, pero no fue otorgado por falta de dispositivos. En este pedido intervino el área de Género local, desde donde indicaron que el oficio judicial con el otorgamiento del botón llegó tras el femicidio de la joven.

La directora de Intervención de Alto Riesgo y Casos Críticos del MMPGyDS, Agostina Balastegui, señaló a este portal que tomaron contacto con el femicidio a partir de una comunicación con integrantes del Ministerio de Seguridad bonaerense. “La primera decisión fue viajar a Rojas”, señaló la funcionaria, quien dijo que en aquella ciudad se reunieron con la directora del área de Género del municipio, con la secretaria de Desarrollo, con la madre y el padre de Úrsula, con concejalas locales y con el intendente Rossi.

Además, este miércoles, tuvieron reuniones con los funcionarios judiciales intervinientes en el caso. “El diálogo con el Poder Judicial no solo es para ayudar a garantizar la perspectiva de género en la investigación penal preparatoria del femicidio de Úrsula, sino para coadyuvar en la investigación y aportar indicios que sean contundentes para velar por el protocolo de investigación de muertes violentas y también por el acceso a la justicia por parte de la familia de Úrsula”, indicó la funcionaria.

Balastegui indicó que desde la creación del MMPGyDS están en contacto permanente con los 135 distritos. “Más allá de la intervención de distintas direcciones del ministerio, dependiendo de la composición de la temática que se aborde en cada municipio, en torno a las prioridades de gestión, en Rojas teníamos diálogo previo con Carolina Olivera”, sostuvo la funcionaria, quien detalló que se estaba trabajando con varios de los programas propuestos por la cartera que integra.

La directora señaló que se trabaja “de manera articulada en el abordaje integral de la situación, en el vínculo con el municipio”. El objetivo es fortalecer el diálogo y poder intervenir con las herramientas del Ministerio en situaciones similares a la denunciada por Úrsula. En este sentido, indicó que como primera medida se buscará darle difusión a la línea 144 y se pondrá a disposición el programa de dispositivos electrónicos, en este caso tobilleras.