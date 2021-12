La defensa de Macri apeló su procesamiento y criticó al juez Bava

El expresidente Mauricio Macri apeló este lunes ante la Cámara Federal de Mar del Plata su procesamiento penal en la causa en la que es investigado por presunto espionaje ilegal a las familias de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan y volvió a recusar al juez, Martín Bava.

La presentación la realizó su abogado, Pablo Lanusse, al criticar al juez de la causa por “su parcialidad, falta de independencia y prejuzgamiento” y por la “falta de fundamentación del procesamiento". Asimismo, el escrito de la defensa sugirió que no fue el propio juez quien escribió el auto de procesamiento sino una tercera persona, a la que no identificó, pero calificó como "ghostwritter" (escritor fantasma, en inglés). Aunque no se lo menciona, la afirmación parece apuntar contra el exjuez federal de Dolores y hoy autoridad electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla.

Según Lanusse, el procesamiento de Macri fue “parcial, sesgado, tergiversado y acomodaticio” y estuvo motivado por “prejuicios” y una intención política, ya que Macri fue llamado a indagatoria en plena campaña electoral de las últimas elecciones legislativas. La resolución estuvo "marcada por un designio ideológico impropio de un auto jurisdiccional -más próximo a una mediocre arenga de barricada que de una decisión proveniente de un Juez de la Constitución Nacional-, que viola el principio de legalidad, de culpabilidad, de personalidad", sostiene el escrito presentado.

"Resulta tan repulsiva y estremecedora la barbaridad que se conjetura (…) que clama por su urgente e inmediata corrección para volver a colocar a la búsqueda de la verdad en el fiel de su balanza destruido por la parcialidad y ausencia de independencia del juez Bava", afirma el texto.

La decisión ahora la deberá tomar el Tribunal de Apelaciones de la ciudad balnearia, que será el encargado de revisar el fallo judicial donde se acusa a Macri de ser el “autor” de maniobras de espionaje ilegal a las familias del hundimiento del submarino ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en las aguas del sur de la Argentina.

La Cámara Federal de Mar del Plata ya ratificó al juez Bava al frente de la causa contra el expresidente. Con las firmas de los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, el tribunal rechazó en noviembre la recusación que la defensa de Macri había presentado contra Bava.

A raíz de esta causa judicial, Macri, su defensa y las principales figuras de Juntos por el Cambio (JxC) denuncian una persecución en su contra comandada por el juez subrogante de Dolores, a quien acusan de no actuar con imparcialidad y de liderar una investigación “política”.