Jorge Macri: "Es grave" lo que muestra el video de Villegas & Cía

El ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, calificó como “grave” el video del exministro de Trabajo de la administración bonaerense de Cambiemos, Marcelo Villegas, donde se lo escucha decir que quería contar con una Gestapo para perseguir sindicalistas. “Lo que importante es que se aclare en la Justicia”, afirmó.

El exintendente de Vicente López fue una de las pocas figuras de Juntos por el Cambio (JxC) que se refirió al escándalo que se desató con la aparición de la grabación que fue presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ante el juzgado federal de La Plata. De todas maneras, Macri cuestionó las declaraciones del exfuncionario bonaerense sobre la organización represiva del régimen nazi alemán, pero no por el supuesto armado de causas judiciales contra el líder de la seccional de La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Juan Pablo “Pata” Medina. “Me parecen grave los dichos desde el punto de vista del respeto a la Shoah. Cualquier banalización es grave”, aseguró.

“Son quienes estuvieron en esa reunión los que tienen que dar explicaciones”, se excusó Macri en declaraciones al canal A24 y se separó con mayor fuerza: “No es mi caso”. “Conociendo a la gente de nuestro espacio, no tendrán problemas en ponerse a disposición de la Justicia”, agregó.

“Esto no quiere decir que el “Pata” Medina sea un santo. Si se hizo algo mal hay que investigarlo”, ahondó y completó: “El problema del caníbal es que no te tenes que comer al caníbal. La forma de resolver al problema no es comerte al caníbal”.