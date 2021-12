Presupuesto: para Kicillof, la oposición “dice todo que no como los nenes”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este viernes a la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC) que rechazó el proyecto de Presupuesto del Gobierno central haciendo valer sus votos en la Cámara baja del Congreso: “Parte de la oposición es salvaje y dice a todo que no como los nenes”, respondió el mandatario al ser consultado por Letra P durante una recorrida por las flamantes autovías 11 y 56 que dejó inauguradas. En tanto, confió en que llegarán a buen puerto las negociaciones en la Legislatura bonaerense: “No veo voluntad de la oposición de negarnos en el Presupuesto”, dijo.

También podés leer JxC se pintó la cara, desnudó la debilidad del FdT y dejó sin Presupuesto al Gobierno

Como informó este medio, en una sesión que se extendió unas 20 horas y parecía destinada al alargue, la oposición no cedió y el oficialismo no logró los votos para aprobar el proyecto. La derrota, 132 a 121, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino del plan de cuentas nacional; el Gobierno deberá decidir si prorroga por decreto el presupuesto del ejercicio 2021 o si retoma el diálogo parlamentario, que quedó dañado tras las negociaciones infructuosas de las últimas horas.

“Hay parte de la oposición que es salvaje, que entendió que hacer oposición es decir que no, que no y que no como los nenes para dejarnos a nosotros en una situación incómoda, plantear esa grieta y esa contradicción permanente”, dijo Kicillof a este medio.

Por otro lado, confió en que la discusión por la denominada ley de leyes en la provincia llegue a buen puerto. “Venimos trabajando bien. No vi una voluntad de la oposición de negarnos el presupuesto. También tendríamos dificultad para formar cuórum y para lograr mayoría”, reconoció. Y destacó que el problema de no tener esa ley aprobada recae en “la ciudadanía”, que “se queda sin obras”.

“Estamos dispuestos a oír recomendaciones, sugerencias, voluntades, pero si la cosa es oponerse a libro cerrado, se reproduce la lógica de la grieta”, indicó el mandatario.

Exposiciones

En el marco del debate por el proyecto de Presupuesto e Impositiva 2022 que presentó el Ejecutivo bonaerense, la próxima semana expondrán en ambas cámaras de la Legislatura los ministros Pablo López (Hacienda), Julio Alak (Justicia y DD.HH.) y Augusto Costa (Producción).

Días atrás, López, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, hizo la presentación del Presupuesto y días después expuso el titular de ARBA, Cristian Girard, ante legisladores de ambos cuerpos para explicar los alcances de la Ley Impositiva 2022.