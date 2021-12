Mensaje a Gray, a horas de la asunción de Kirchner

A horas de la asunción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, el propio Partido emitió un comunicado de respaldo que, aunque sin nombrarlo, cruza al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien insiste con la impugnación del acto eleccionario en el que fue elegido el líder de La Cámpora. El miércoles, durante el congreso celebrado, el jefe comunal volvió a arremeter contra el modo en que el diputado llegará al poder del órgano partidario y generó la reacción del ministro de Interior, Eduardo De Pedro.

“Cada cuatro años se realiza el proceso de renovación de autoridades del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. El lunes 20 vencen los mandatos de las autoridades electas para el período 2017-2021 y el martes asumirá en el ejercicio de sus funciones el Consejo electo para el período 2021-2025. La elección se realizó conforme la normativa vigente y cumpliendo con la Carta Orgánica. Dicho proceso electoral fue validado tanto por el Juzgado Federal electoral de primera instancia como por la Cámara Nacional Electoral”, publicó el PJ bonaerense en respuesta a los cuestionamientos públicos y ante la justicia de Gray.

El martes, 24 horas después de que se confirmara la asunción Kirchner para este sábado, la Cámara Nacional Electoral hizo lugar a un pedido del intendente para que los planteos que viene realizando en la justicia sean analizados por la Corte Suprema de la Nación. El fallo, sin embargo, no modifica en nada los planes de asunción del sábado, previsto en la Quinta 17 de octubre, en San Vicente.

Pero esa discusión no quedó ahí. En el marco del Congreso partidario que se llevó adelante el miércoles de manera virtual Gray pidió la palabra e insistió con su postura. Reiteró que no se puede alterar la Carta Orgánica del partido, planteó que el proceso fue un “atropello” a los militantes, dijo que no se arrepiente de “defender al peronismo” y que “las banderas se ganan, no se arrebatan”.

El encargado de responderle fue De Pedro. Le pidió que recuerde cómo fue él electo en 2017, cuando se consensuó que, junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, presidiera de manera rotativa el partido. Fuentes consultadas por Letra P sostuvieron que pese al cruce el clima fue distendido y que se esperaba un planteo de Gray, por lo que los dichos del jefe comunal no sorprendieron.

El Congreso partidario fue presidido por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Acompañándolo en la sede de calle Matheu, estuvieron Menéndez, De Pedro, la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; las intendentas Marisa Fassi (Cañuelas) y Mayra Mendoza (Quilmes), la ministra de Gobierno bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez, la titular de Anses, Fernanda Raverta, el diputado provincial Mariano Cascallares y el senador provincial Walter Torchio, entre otros. El resto de los participantes, unos 500 congresales, participaron de manera virtual.

Formalmente, en el Congreso se designaron los nuevos miembros de la Comisión de Poderes y de la Junta Electoral y, con alrededor de una docena de oradores, se debatieron lineamientos del justicialismo bonaerense y el fortalecimiento de la unidad del Frente de Todos.

Mientras tanto, todo está listo para que finalmente se concrete la asunción del MK con un acto previsto para las 11 de la mañana en la Quinta de San Vicente. Como adelantó este medio, la actividad contará con la presencia de la dirigencia partidaria, intendentes/as, legisladores/as; representantes de los sindicatos y de los movimientos sociales. Estará también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero no el presidente Alberto Fernández, según confirmaron fuentes de presidencia de la Nación.

“La unidad es algo que se escuchó muy fuerte y sobresalió en este congreso, porque es lo que nos permitirá seguir avanzando en la reconstrucción”, dijo Espinoza una vez finalizado el encuentro. Y agregó: “El peronismo nació para hacer realidad los sueños de las mayorías populares en la Argentina y esto es lo que vamos a hacer a partir del próximo sábado con nuestro nuevo presidente del partido, el compañero Máximo Kirchner”.

Comisión de Poderes

- Verónica Magario (La Matanza

- Lorenzo Antonio Pepe (Tres de Febrero)

- María Eva Arcadini (General Rodríguez)

- Juan Manuel Álvarez Luna (Ituzaingó)

- Karina Isabel Menéndez (Merlo)

- Rodrigo Bereta (Exaltación de la Cruz)

- Celia Mabel Zárate (Florencio Varela)

- Daniel Guido Lamarmora (Avellaneda)

- Cristina Vilotta (Almirante Browm)

- Alejandro Héctor Islas (Berazategui)

- Gabriel Demaría (Partido de La Costa)

- Gustavo Traverso (Junín)

- Gilda Rodríguez (Tres de Febrero)

- Juan Carlos Veramendi (General Paz)

- Eva Beatriz Ramírez (25 de Mayo)

- Juan José Adam Ciancio (La Plata)

- Andrés Nikitiuk (Berazategui)

Junta Electoral

- Leonardo Nardini (Presidente)

- Juan Horacio Zabaleta

- Cristina Álvarez Rodríguez

- Marina Moretti

- Mariano Cascallares

- Verónica Magario

- Avelino Zurro

- Adrián Santarelli

- Juan Pablo De Jesús

- Rosana Julieta Sotelo

- María Liliana Schwindt

- Carolina Correge

- Jorge Luis Capinetti

- Héctor Ruiz Díaz (Suplente)

- Silvia Figueiras (Suplente)

- Gustavo Arrieta (Suplente)

- Victoria Tolosa Paz (Suplente)

- Gervasio Bozzano (Suplente)

- Fabiana Cecilia Alfaya (Suplente)