YPF superó nuevamente los U$S1.000 millones de dólares de rentabilidad

La petrolera YPF consolidó la recuperación de su actividad, afectada por la pandemia, con un resultado positivo de 23.000 millones de pesos en el tercer trimestre del año, una rentabilidad de 1.154 millones de dólares, antes de deducir gastos financieros, que marca la superación del umbral de los 1.000 millones de dólares por segundo trimestre consecutivo.

YPF aceleró su plan de inversiones invirtió 700 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 20% respecto al trimestre anterior, casi triplicando los niveles del tercer trimestre de 2020.

La producción total de hidrocarburos alcanzó los 496 mil barriles de petróleo equivalente por día, lo que equivale a un crecimiento del 17% respecto al último trimestre de 2020 y una expansión del 7% respecto del trimestre anterior, con el gas natural liderando la recuperación (14%) como resultado de la actividad desplegada a partir de los incentivos previstos en el nuevo Plan GasAR.

La actividad no convencional sigue mostrando excelentes resultados y actualmente representa un tercio de la producción consolidada de la compañía. La producción de crudo no convencional creció un 28% en el último año, con un crecimiento adicional del 17% en el mes de octubre. Por otra parte , la producción de gas no convencional en las áreas operadas alcanzó un récord histórico en el trimestre con un impactante crecimiento de más del 120% en el último año. Adicionalmente, se completó el mayor número de pozos horizontales desde que comenzó el desarrollo de Vaca Muerta.

Por el lado del Downstream, las ventas domésticas de combustibles alcanzaron niveles prepandemia con una expansión del 22% en naftas y 8% en gasoil respecto del trimestre anterior.

Por último, el flujo de caja libre fue positivo por sexto trimestre consecutivo, acumulando 740 millones de dólares hasta el 30 de setiembre pasado, lo que permitió disminuir la deuda neta de la compañía en 621 millones de dólares en los primeros nueve meses del año y alcanzar un ratio de endeudamiento neto saludable de dos veces el EBITDA, el indicador financiero que mide el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducción de los gastos financieros.