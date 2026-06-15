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ESTALLÓ EL VERANO FINANCIERO

Festeja Toto Caputo: suben los bonos y baja el riesgo país tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El indicador del JP Morgan se acerca a los 400 puntos y se abre la puerta para que Economía vuelva al mercado. El petróleo retrocede y festeja Wall Street.

Por Letra P | Periodismo Político
Toto Caputo y el riesgo país

Toto Caputo y el riesgo país

El riesgo país argentino perforó este lunes un nuevo piso y llegó a 425 puntos, el nivel más bajo desde abril de 2018, en una señal que el ministro de Economía, Toto Caputo, espera que derrame a la economía real. Los bonos soberanos subieron y el petróleo se desplomó tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

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Por 
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La caída de 12 unidades respecto del viernes —una baja del 2,75% en una sola rueda— se produjo sin actividad en el mercado local por el feriado del General Martín Miguel de Güemes, pero los activos argentinos que cotizan en el exterior operaron con fuertes avances. Los bonos soberanos en dólares ganaron cerca de un 1% en las plazas internacionales, consolidando una percepción de menor riesgo que viene tomando forma desde las mejoras crediticias de Fitch y S&P Global.

Festeja Toto Caputo

El movimiento llega cuatro días después de que S&P elevara la calificación de la deuda argentina a B-, en coincidencia con la nota que ya había otorgado Fitch semanas atrás. Esa convergencia amplió el universo de fondos institucionales habilitados para invertir en activos locales y fue el principal motor de la caída sostenida del indicador elaborado por JP Morgan.

El ministro sacó chapa ante los analistas que le reprochaban no haber emitido deuda a comienzos de año, antes del estallido de la guerra en Medio Oriente. "Siempre expliqué lo mismo: cuando la macroeconomía está en orden, el paso del tiempo juega a favor, no en contra", tuiteó. "Las mejoras crediticias de Fitch y S&P son la consecuencia lógica de este nuevo orden y el riesgo país está ajustando de manera acorde", añadió.

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En el último staff report, el FMI consignó que el Ministerio de Economía planea volver a emitir deuda cuando el riesgo país llegue a los 350 puntos básicos. Pero el consenso del mercado es que Caputo está tomando carrera para refinanciar vencimientos y consolidar la acumulación de reservas de cara a 2027.

Los ADR de empresas argentinas en Wall Street mostraron un resultado mixto. Globant encabezó las subas con una ganancia de casi 3%, mientras que el ADR de Telecom lideró las bajas con una caída de 4,5%. El mercado estadounidense operó en terreno positivo: el Nasdaq avanzó 2,2% y el S&P 500 subió 1,3%.

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El petróleo, en tanto, se desplomó más de 4% tras el anuncio del acuerdo entre Washington y Teherán, que busca restablecer el tránsito por el Estrecho de Ormuz. El barril de Brent retrocedió hasta los 83 dólares, un mínimo de dos meses, luego de haber superado los 120 dólares en los momentos de mayor tensión del conflicto. Para el sector energético local, la noticia llega con doble lectura: más estabilidad global, pero menor precio para la producción de Vaca Muerta.

La jornada profundiza la tendencia que el viceministro de Economía, José Luis Daza, describió la semana pasada como "uno de los equilibrios más robustos" de la historia reciente argentina. El propio Toto Caputo apostó a que esa primavera financiera derrame hacia el crédito y la economía real.

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