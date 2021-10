Moody’s destacó la recuperación en las ventas y la rentabilidad de YPF

La calificadora de riesgos Moody’s Local Argentina estimó que la petrolera YPF recuperará en 2021 sus ventas hasta los US$ 11.600 millones y obtendrá un beneficio bruto de explotación, es decir calculado antes de deducir gastos financieros, de US$ 3.700 millones, lo que implica un margen de rentabilidad del 31,7%.

La agencia basó su pronóstico en la “normalización en los volúmenes de combustibles vendidos en el mercado local, mayores precios internacionales del crudo y los recientes ajustes de precios en surtidor”.

En el marco de la crisis energética mundial, con un impacto en los precios de los principales insumos, como petróleo, gas y carbón, y en las empresas de energía, que en muchos casos deben absorber esos costos, Moody's destaca la recuperación de las ventas y rentabilidad de YPF por una gestión sólida desde lo financiero y operativo.

Históricamente, señaló la agencia, YPF presentó “una rentabilidad estable”, con un promedio de margen Ebitda (el beneficio sin contar los gastos financieros) para el período 2017-2019 del 27,4%, mientras durante 2020, en el marco de la emergencia sanitaria, ese margen se ubicó “significativamente por debajo”, en un 19,1%.

La rentabilidad de la compañía depende de los precios internacionales del petróleo y gas en el segmento de exportaciones del upstream y downstream (productos derivados) y de los ajustes de precio de combustibles en surtidor en el mercado local, aclaró la agencia.

El resultado operativo de YPF (utilidad antes de impuestos) fue durante el ejercicio 2020 de - US$ 1.057 millones, luego de los US$ 473 millones de 2019, lo que representó una disminución del margen sobre ventas desde 3% en 2019 hasta -9,8% al año siguiente.

“Esta menor rentabilidad observada se debe principalmente a la fuerte caída en la demanda de combustibles locales provocada por las medidas de aislamiento decretadas en marzo de 2020 por el Gobierno”, indicó el informe, que tras reseñar el repunte reciente afirmó la calificación de emisor de largo plazo en moneda local y en moneda extranjera de YPF S.A. en AA-.ar y A-.ar, respectivamente.

Durante el segundo trimestre de 2021, las ventas de la compañía fueron de US$ 5.887 millones, un 29% mayores a las del mismo período del año anterior, mientras que el Ebitda se ubicó en US$ 1.931 millones, con un margen sobre ventas del 32,8% (en abril-junio de 2020 habían sido de US$ 1.117 millones y 24,5%), respectivamente.

La calificación de emisor de largo plazo en moneda local refleja “las mejoras esperadas en las principales métricas crediticias de YPF”, indicó el informe.

Señaló en ese sentido “el incremento en la producción diaria, aproximadamente un 5% en crudo y un 7% en gas para el segundo semestre de 2021, en un contexto de tendencia hacia normalización en la demanda de combustibles locales y regionales y de los precios de surtidor”.