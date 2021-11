Alerta INADI: Juez dijo que "Córdoba no se resigna a ser el conurbano"

El primer candidato a senador de Juntos por el Cambio (JxC) por Córdoba, Luis Juez, salió al cruce de las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien dijo que ese distrito “siempre quiere parecer algo distinto” al resto de la Argentina, y lanzó duras críticas al gobierno nacional. Con una polémica frase, que roza la xenofobia, dijo que la provincia mediterránea “no se resigna a ser el conurbano ni a vivir frente a un cajero del Banco Nación”, en referencia a los planes sociales.

“Qué hombre tonto por Dios. No lo entiendo a Alberto. Puedo entender que no entienda que tenemos otra modalidad, no nos resignamos a ser el conurbano, no nos resignamos a vivir frente a un cajero del Banco Nación. Creemos en un país que produce, que trabaja. No creemos en los planes. No queremos que nos regalen heladeras porque no tenemos qué ponerle adentro", afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

Asimismo, se quejó de la distribución desigual de los recursos y los fondos económicos. “Nosotros ponemos mucha plata desde Córdoba, contribuimos enormemente a la jubilación de Cristina (Fernández de Kirchner), enormemente contribuimos al reparto de planes indiscriminados. ¿O de dónde creen que sale la plata para comprar heladeras, bicicletas y viajes de estudio?, agregó.

En este sentido, sostuvo que los dichos del mandatario expresan “una mirada autoritaria de decir si no me acompañan aténganse a las consecuencias”. “Es una mirada muy horrible que tienen de la realidad del interior”, indicó.

Además, sostuvo que “los hechos concretos” demuestran que la población cordobesa paga “la luz, el agua y el gas siete veces más cara que el área metropolitana”. En esta línea, criticó al gobernador Juan Schiaretti y a su antecesor Juan Manuel De la Sota por haber sido “medianamente cómplices en esta distribución inequitativa, arbitraria e irracional”.

“El Presidente tiene este concepto, si no lo acompañamos con los votos no somos Argentina”, completó el candidato a senador, que ganó las primarias con más del 50% de los votos.