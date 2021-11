“Brasil tiene que cuidar el Mercosur”

(Enviada especial a Roma y Glasgow) Una hora antes de aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza, en el avión de Aerolíneas Argentinas que traía de regreso a la comitiva oficial de la gira por Roma y Glasgow, donde el presidente Alberto Fernández participó de la cumbre del G20 y la conferencia sobre cambio climático, el canciller Santiago Cafiero dialogó con los enviados especiales -entre los cuales estuvo Letra P - y dejó un balance de la gira oficial.

-¿Cuál es el balance final de la gira por parte del Gobierno?

-Muy satisfactorio. La voz de la Argentina se escuchó en los comunicados y eso es importante. Hay cosas que la Argentina venía planteando en diferentes ámbitos y foros internacionales y en negociaciones que terminaron siendo parte del documento final del G20. En particular dos temas puntuales, el fondo de resiliencia y las sobretasas. Que se siga trabajando este tema y que eso haya estado en el documento final del G20 habla de que la Argentina tiene una voz que no sólo expresa el caso argentino sino, también, los países de renta media y a las economías emergentes que están en una situación similar y de la necesidad de que haya un cambio en la arquitectura financiera, atendiendo a la pospandemia fundamentalmente. Han aflorado otro tipo de problemáticas y es un mundo que empieza a relacionarse de un modo distinto.

-El Presidente se cruzó con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, pero no se reunió con él. ¿En qué instancia está la relación?

-Uno de los desafíos que me puso el Presidente apenas asumí fue el de revincularnos con los tres países del Mercosur. Por eso, el primer viaje que hicimos con Cecilia Todesca fue a Itamaraty, para empezar una revinculación que baje las tensiones obvias y visibles y eso se fue logrando. Es cierto, no hubo una reunión bilateral con el presidente de Brasil, pero uno de los primeros saludos que tuvo el Presidente fue con Bolsonaro. Conversaron amistosamente y quedó proyectada la cumbre del Mercosur en diciembre. El Presidente se comprometió a participar en forma presencial. Argentina tiene que cuidar el Mercosur, Brasil tiene que cuidar el Mercosur... si a la Argentina la va bien es porque a Brasil también le está yendo bien. Independientemente de las dirigencias políticas, esto fue así siempre. Eso lo vamos a cuidar y Brasil también es consciente.

-¿En diciembre el board del FMI va a tratar el tema de los sobrecargos?

-No tenemos fechas, pero los pasos que había que dar se fueron concretando. Se pudo generar un entendimiento mayoritario de lo que está sucediendo, de cuál es la trayectoria que se tiene que seguir. Son pasos que se van acumulando, no tienen una fecha específica. Argentina seguirá insistiendo en su posición. El Gobierno plantea la necesidad de resolver el problema de deuda externa, por un lado, pero, a su vez, aprovecha este tipo de foros para hablar de una cuestión sistémica. Lo que el Presidente reclama es la modificación de una cuestión sistémica, no solo para la Argentina. Por eso recoge apoyos.

-¿Que temas habló con Joe Biden en los cruces que tuvieron?

-Fueron saludos cálidos, solamente eso. Obviamente, para la Argentina siempre es importante tener una relación madura y a partir de sus capacidades con Estados Unidos. Por ejemplo, el tercer sector exportador de la economía argentina hoy es la economía del conocimiento. Uno de los destinos de esas exportaciones es Estados Unidos, con lo cual es un mercado importante para cuidar. Tenemos que tener relaciones maduras, inteligentes, defendiendo la soberanía nacional y apoyada y apalancada en las capacidades que tiene la Argentina en términos productivos y científico-tecnológicos.

-¿Se habló del posible viaje del Presidente a Estados Unidos?

-Todavía no.

-El Presidente profundiza la relación con Europa y está mirando la cantidad de votos que aporta cada país europeo en el board del FMI. Teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene una minoría especial, ¿qué detiene la profundización de esa relación?

-Argentina no solo habla del FMI cuando se junta con los líderes del mundo. No profundizamos la relación con Europa por la cantidad de cuota parte o de sillas en el FMI. Lo hacemos porque entendemos que ahí tenemos un vector del multilateralismo, un vector para posicionarnos de un modo distinto y que ha tenido recepción sobre todo con la mirada que tiene la Argentina sobre Latinoamérica. Estamos acentuando las relaciones con Estados Unidos, hemos tenido misiones, el ministro de Economía ha viajado permanentemente, pero no hablamos solo del Fondo y de la deuda, no es real. Profundizamos la economía del conocimiento, la exportación de talento argentino, las relaciones comerciales y las relaciones políticas de alto nivel.