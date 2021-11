"Todos hablan de la interna del PRO, pero la UCR tiene 150 discusiones"

Federico Angelini salió tercero en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en Santa Fe. En una entrevista que concedió a Letra P, dice que “lo importante es no resignarse”, rechaza que la UCR se haya convertido en dueña de la coalición en la provincia y no le tiene miedo a la interna partidaria. “Tenemos la obligación desde el PRO de trabajar juntos en pos de fortalecer el partido”, resalta.

-¿Quedó rezagado en JxC después del resultado de la PASO?

-El principal enemigo que tiene Santa Fe es el kirchnerismo y hay que ganarle tanto a nivel provincial como nacional. Competir puede dar el resultado de ganar o perder, pero lo importante es no resignarse, aceptar los desafíos. Cualitativamente hemos crecido, hemos tenido una gran responsabilidad, nunca agredimos ni atacamos a nadie de nuestra fuerza política sabiendo que el 13 de septiembre teníamos que estar todos juntos. Además, trabajamos desde el primer día para obtener la mayor cantidad de diputados nacionales y la mayor cantidad de votos en la provincia.

-¿La UCR quedó al frente de la coalición en Santa Fe?

-El que haga esa lectura se equivoca, porque los dirigentes políticos que tienen mejor imagen a nivel nacional son Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, todos del PRO. Insisto: quienes crean que esto tiene que ver con partidos políticos y personas y no con una idea, que es la que representa JxC, se equivocan o no están leyendo bien el mensaje de la gente. Independientemente de los candidatos, lo que hizo la gente fue decirle basta a una forma de gobierno que lleva adelante el kirchnerismo.

-¿Entonces es un error que Maximiliano Pullaro ya se haya lanzado a la gobernación?

-Es interesante que todos los dirigentes que tengan alguna aspiración de cara a 2023 lo manifiesten. Eso no debe ser una limitante para la construcción de cara a 2023. Nosotros como parte fundacional de JxC, la UCR también, la Coalición Cívica, el partido UNO, la Ucedé, tenemos la obligación, y el radicalismo y el PRO más responsabilidad todavía, de construir un barco que contenga a todo el mundo, que genere las reglas de juego y en el que haya puntos de acuerdo en un plan para el caso de que JxC se quede con la gobernación e intendencias.

-¿Se le abrió un frente interno en el PRO?

-Tenemos la obligación, desde el PRO, de trabajar todos juntos en pos de fortalecer el partido, que necesita crecer en Rosario y el resto de la provincia y solamente vamos a lograrlo entendiendo que tenemos que tirar todos para el mismo lado. No me parece mal que haya integrantes del PRO que tengan objetivos políticos individuales, es hasta positivo. El mayor problema es que no haya nadie que no quiera ser candidato a diputado, a gobernador o intendente. Todos los que estamos acá es gracias al PRO y no por características individuales. Ha sido un partido que ha invitado a participar a mucha gente que nunca había participado en política. Todos hablan ahora de las discusiones dentro del PRO. La UCR tiene 150 discusiones, pero eso no afecta para que trabajen en pos de una UCR más grande. Nosotros tenemos que hacer lo mismo.

-¿El próximo paso en Santa Fe es armar el frente de frentes?

-Es la conformación de la mesa de JxC, que estén todos los sectores de la UCR, del PRO, la Ucedé, de UNO y la CC y a partir de ahí empezar a delinear el proceso hacia el 2023. Yo tengo relación con distintos sectores del Frente Progresista que, en su momento, lideraba Miguel Lifschitz e insisto: independientemente de las personas o los partidos, tenemos que ponernos de acuerdo en las ideas y las propuestas de cara al pueblo santafesino.

-¿Si el socialismo y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, sostienen la tercera vía no tienen futuro político?

-No me considero a la altura de dar semejante definición. El 14 de noviembre, los argentinos votaron que no quieren más una forma de gobierno, la del kirchnerismo. Todos aquellos que defendemos los valores republicanos, de la defensa de la propiedad privada, los valores que representa la Constitución Nacional, tenemos que estar juntos. Hay que ver qué margen hay para aquellos que no quieran estar en el marco de un espacio político que represente estos valores. Yo creo que poco, pero no quiero ser muy contundente en la definición porque no me siento capacitado para hacerlo.

-Si el progresismo no ingresa a ese armado, ¿peligra la victoria en 2023?

-Tenemos que hacer que no peligre y en eso todos tenemos que ceder algo. Si todos queremos llevarnos el máximo que cada uno desea, lo que en realidad estamos haciendo es ser funcionales al kirchnerismo.