Feletti ATR: tregua con De Narváez y una lupa sobre los medicamentos

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, recibió en la tarde del lunes a directivos de Changomás, la cadena de supermercados de Francisco De Narváez en la que el Gobierno había detectado los mayores incumplimientos en la nueva canasta de Precios Cuidados y congelados. Según fuentes oficiales, la empresa se comprometió a mejorar los niveles de abastecimiento y a cumplir con los precios establecidos en el programa. Horas después, el funcionario encendió las alertas de los laboratorios al entreabrir la puerta a una nueva batalla y afirmar que evalúa controlar el precio de los medicamentos, por entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación del Estado".

También podés leer 2X1: Feletti denunció que un súper no cumple el congelamiento

Feletti transmitió a los ejecutivos de la ex Walmart que, según los números del Gobierno, el nivel de cumplimiento en esa cadena, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, estaba "muy por debajo" del resto. Según los datos de Comercio, Changomás mostraba 62,5% de cumplimiento en el Gran Buenos Aires y casi 78% en la Ciudad, contra valores cercanos al 90% en el resto de las grandes cadenas.

Según fuentes oficiales, los directivos de Changomás manifestaron que no se trataba de algo deliberado y que el relevamiento podría no ser representativo, pero se comprometieron a garantizar disponibilidad de stock y el cumplimiento de los precios del programa de 1432 productos.

Feletti había apuntado contra De Narváez la semana pasada, al señalarlo con nombre y apellido como uno de los empresarios que se resistía a reducir márgenes operativos y facilitar el cumplimiento de los precios de la canasta de productos congelados hasta el 7 de enero. Incluso lo había vinculado erróneamente con un título de tapa de El Cronista que anticipaba revisiones en el programa, al que el funcionario calificó de "operación". De Narváez vendió el medio hace meses al Grupo América de José Luis Manzano, Daniel Vila, Gabriel Hochbaum y Claudio Belocopitt.

Este martes, Feletti se mostró satisfecho por el nivel de cumplimiento de los Precios Congelados. "Se está cumpliendo el programa ahora, quiero ser justo, pero hubo mucha tensión; la elite tiene que comprometerse con un país viable, si no hay una canasta alimentaria básica de 1.500 productos en un país que produce alimentos, estamos en un problema", dijo a Radio del Plata. "En la primera semana de aplicación hubo en total en precios y abastecimiento un índice combinado de casi 80%, un 78% de acatamiento, para un comienzo es aceptable", agregó.

Según consultoras privadas, el congelamiento detuvo el avance de los precios de los alimentos, que habían escalado a un ritmo de 4% en la primera quincena de octubre. Sin embargo, la inflación habría terminado en un número en torno a 3,5% mensual, con una suba del ítem más sensible de la canasta de esa magnitud.

Un relevamiento de la Secretaría de Comercio en base a datos que los supermercados informan a diario al Gobierno arrojó una caída de precios del 7,6% en los productos de la nueva canasta de Precios Cuidados a partir de la segunda quincena de octubre, contra un aumento promedio superior al 2% para esa misma cantidad de ítems.

En ese marco, en declaraciones a Futurock, Feletti contó que se reunirá este martes con la titular del PAMI, Luana Volnovich, y el miércoles con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para abordar la cuestión del precio de los medicamentos. "No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado. No puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado. Nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero esto es así", aseguró el funcionario.

De acuerdo con relevamientos efectuados por el Colegio de Farmacéuticos, los precios de los medicamentos promediaron el 45% de aumento y los de mayor prescripción médica se incrementaron 86% en lo que va del año. Por ese motivo, Feletti dijo que "no hay política de ingresos que se sostenga si en los consumos esenciales hay apropiaciones indebidas. Nadie dice que las empresas no tienen que ganar, pero todos sabemos que a los monopolios, si no se los regula, ajustan por precio y no por cantidad".