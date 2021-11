Marginadxs: Boudou, Mariotto y Castro piden pista para una revolución (y no les dan)

Desde los márgenes del Frente de Todos, el sector más duro de la dirigencia kirchnerista presentará el espacio Soberanxs. Con este armado, el exvicepresidente Amado Boudou, el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y la exembajadora Alicia Castro, las tres figuras estelares del kirchnerismo duro, pegan un grito en reclamo de espacios y debate en el conglomerado que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y auspician "una gran conversación" como paso previo necesario a "una revolución".

También podés leer Guzmán acelera: acuerdo con el staff del FMI y al Congreso en diciembre

Por ahora, este sector relegado del cristinismo, que tuvo su esplendor entre el primer y el seguindo mandatos de CFK presidenta, pide pista y no le dan. Se entiende: el camino hacia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que busca cerrar cuando antes el Presidente no aparece como el momento más oportuno para su emergencia a planos más luminosos. No obstante, la flamante agrupación consiguió difusión de Télam. Según un despacho de la agencia oficial de noticias, la nueva corriente política "buscará dar debates sobre la pobreza y el endeudamiento desde adentro de la coalición del Frente de Todos".

El grupo tuvo recientemente unos minutos de fama. El pasado 17 de octubre, cuando el oficialismo dividió en dos la conmemoración del Día de la Lealtad, armó acto propio. Desde ese escenario, Boudou apeló a su retórica de confrontación con "el neoliberalismo" para cuestionar duramente la fiesta de endeudamiento del macrismo, en tanto Hebe de Bonafini anunció "el inicio de una lucha para no pagar la deuda" y atendió al propio Alberto Fernández. “Nos da mucha tristeza porque usted siempre se junta con los ricos, con IDEA, con los grandes empresarios, pero a nosotros no nos escucha ni nos mira”, lo acusó.



La presentación del espacio político se realizará en el Centro Cultural Mugica, ubicado en la calle Piedras 720, del barrio porteño de San Telmo, y coincidirá con el Día de la Soberanía.

Según Télam, el lanzamiento contaría con la participación de la diputada saliente Fernanda Vallejos, autora de un audio en el que ametralló a insultos al Presidente en la semana siguiente a la derrota del oficialismo en las PASO, en medio de la guerra abierta entre facciones de la coalición peronista que incluyó renuncias masivas, cartas-bomba y cambios forzosos de gabinete.

También podés leer Otra vez Vallejos: rosario de insultos de la diputada K para el Presidente

De este grupo, Alicia Castro, embajadora en Venezuela durante el primer kirchnerismo, se destaca por haber tenido un lugar reservado en la administración Todos como jefa de la representación argentina en Rusia, pero dio un sonoro portazo antes incluso de entrar a esa sede diplomática. "Hoy quiero presentar mi renuncia como embajadora, porque no estoy de acuerdo con la actual política de Relaciones Exteriores", afirmó en su carta de renuncia, en octubre de 2020.

"La discusión de un programa y las reglas de juego para la conformación de Soberanxs son dos de los ejes que nos vinculan para lanzar este espacio político, integrado por distintos sectores, compañeros y compañeras valiosas, con distintas historias, que discutirán en comisiones los aportes para fijar nuestra posición sobre el rumbo que debería tener el Gobierno del Frente de Todos", adelantó Mariotto en declaraciones a la agencia del Estado.

También podés leer Alicia Castro renunció a ser embajadora en Rusia tras la condena a Venezuela

En ese sentido, el exvicegobernador profundizó: "Vamos a discutir en profundidad puntos centrales para una Argentina que necesita salir de una situación de pobreza lacerante".

Del encuentro participarán, también, el sociólogo Jorge Elbaum, el escritor Mempo Giardinelli, el referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) Nahuel Levaggi, el extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella, las actrices Cristina Banegas y Cecilia Roth, la exministra de Economía Felisa Miceli, la historiadora Araceli Bellotta y el economista Hernán Arbizu, informaron los organizadores en un comunicado.

Mariotto aseguró que Soberanxs tendrá como objetivo "aportarle debate a un Frente de Todos que ha carecido del mismo y que sigue siendo solo un frente electoral", tras lo cual enumeró algunos de los puntos programáticos que se abordarán en el Centro Cultural Mugica.

Revolucionarixs

"La deuda externa, el comercio exterior, el ingreso al mundo digital, nuestras posiciones soberanas y el cuidado del medio ambiente, el ingreso al mundo digital y una nueva Constitución serán algunos de los aspectos que Soberanxs va a profundizar", anticipó.

En el documento constitutivo, el nuevo espacio trazó los lineamientos que motivaron su creación. "Unimos nuestras convicciones, experiencias y rebeldías para construir un futuro para todos. Nos proponemos unir, organizar y movilizar a todxs quienes luchan por un país igualitario y un mundo mejor", planteó.

En esa línea, la dirigencia de Soberanxs declaró: "Ayer y hoy, estamos obligados a derrotar al neocolonialismo y a construir nuestra soberanía integral, soberanía económica y soberanía política; soberanía territorial, insular, marítima, antártica: soberanía cultural, soberanía digital, soberanía alimentaria, soberanía de nuestros recursos naturales".

"O inventamos, o erramos. Estamos hoy, aquí y ahora, en este tiempo y espacio, para inventar. Toda revolución es precedida por una gran conversación. Esperamos que este intercambio de ideas, que empieza aquí y ahora en nuestras comisiones de trabajo, sea la forja de esa gran conversación nacional", agregó.