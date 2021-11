La pérdida de votos del peronismo platense y un futuro incierto en 2023

Pese a que con el resultado del domingo el Frente de Todos (FdT) logró quedarse con tres de las seis diputaciones en juego y sumar una a las dos que ponía en juego en La Plata (Octava sección), a la dirigencia peronista le preocupa la pérdida sistemática de votos que, consecuentemente, ayuda a la consolidación del intendente PRO Julio Garro. Victoria Tolosa Paz no traccionó lo suficiente y la lista local sacó más votos que la diputada electa. De cara a 2023, su competidora natural, Florencia Saintout, sin candidatura en este turno electoral, pero con grandes chances de sumarse al gabinete de Axel Kicillof, vuele a asomar en el horizonte como una dirigente clave.

Pese a tener como figura de la campaña a una referente del Frente de Todos platense a la cabeza de la boleta nacional, el oficialismo quedó a más de once puntos de Juntos en la Sección Capital. Según el escrutinio provisorio, el resultado fue 46,20 por ciento a 34,53. La remontada del peronismo tras las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no tuvo tanta fuerza como en otros lugares en la ciudad de las diagonales: la diferencia fue similar (45-33). Sin embargo, debido a que ninguna otra fuerza superó el piso electoral del 16,66 por ciento, las dos principales coaliciones lograron el ingreso de tres representantes para la Cámara de Diputados.

Pese a esto y de cara a 2023, preocupa al peronismo platense la pérdida sostenida de votos en las dos últimas elecciones. El FdT sacó 43 por ciento (192 mil votos) en 2019 y 34% (116 mil votos) ahora en noviembre. Es decir, perdió 76 mil electores.

Los números negativos se trasladan también a la boleta local. Hace dos años, el oficialismo sacó 41 por ciento (182 mil votos) y ahora, 32 por ciento (116 mil). Traducido: perdió 66 mil votos. A eso se suma el corte de boleta que sufrió Tolosa Paz en su pago chico este domingo: sacó 5.000 votos menos que la boleta local encabezada por Luis Arias.

Este escenario vuelve a poner sobre el tapete la discusión sobre la estrategia electoral y si fue la mejor decisión que la excandidata a intendenta y ganadora de la interna en 2019, Saintout, no estuviera en la boleta del Frente de Todos.

El nombre de la exdecana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social suena con fuerza para desembarcar en el gabinete provincial al frente de un nuevo ministerio de Cultura. La eventual designación contaría con el apoyo del gobernador y del diputado nacional y jefe de La Cámpora Máximo Kirchner. Saintout contó con el respaldo de la organización que lidera el santacruceño durante la interna que le ganó a Tolosa Paz hace dos años y trabajó durante la campaña pese a no tener cargo a la vista.

La búsqueda de un norte claro del peronismo en la capital de la provincia de Buenos Aires es clave para la disputa por el sillón de la intendencia, competencia de la que por ley no puede participar Garro. Mientras tanto, esa fuga de votos propios pone en alerta al peronismo, que no quiere perder la oportunidad de jugar el partido de 2023 con su mejor representante ante un Juntos que no tendrá a su mayor espada en el tramo local de la boleta.

Mientras tanto, el jefe comunal que -Néstor Grindetti, Jorge Macri y Diego Valenzuela- parió el Grupo Dorrego hace su juego. “En La Plata, volvimos a ratificar el camino. Hace 2 años ganamos la elección proponiendo priorizar la ciudad y no los partidos políticos. Y ese es el mensaje que hoy tenemos que comprender y profundizar en la provincia y el país: resolver los problemas reales de la gente”, dijo Garro.