Valenzuela se sube a la pelea por la gobernación bonaerense

Diego Valenzuela se toma el triunfo electoral de este domingo con cautela. Si bien fue uno de los primeros intendentes que acompañó el proyecto bonaerense de Diego Santilli, asegura que “hay que tomarse el resultado con humildad y responsabilidad”. Acaso por eso esquiva referirse explícitamente a las candidaturas de cara a 2023, aunque no descarta sumarse a la pelea por la sucesión de Axel Kicillof, en el que ya hay varios anotados, como sus pares Julio Garro (La Plata) y Néstor Grindetti (Lanús) y el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, además de -claro- el diputado nacional electo por Buenos Aires, clave del Plan Canje de Horacio Rodríguez Larreta junto con la exgobernadora María Eugenia Vidal.

“Me anoto en el equipo que quiere recuperar la gobernación en 2023. Quiero estar ahí y me siento con la capacidad, las ideas y la experiencia de hacerlo, pero no me gusta poner una cuestión personal o una candidatura por delante en este momento”, dijo a Letra P minutos antes de subirse al escenario montado por Juntos en el exclusivo salón Honvarv para festejar la victoria en las elecciones generales de este domingo.

Antes de eso, y ya con una tendencia irreversible que les dio un triunfo por escaso margen, Valenzuela ensayó un rápido análisis sobre las falla del objetivo mayor que se plantearon, que era ampliar aún más aquellos cuatro puntos porcentuales que lo separaban del Frente de Todos: “Hicimos un gran campaña, pero tuvimos una debilidad, y es que enfrente teníamos más intendentes del oficialismo, que también hicieron su trabajo, con todas las herramientas, inyecciones de recursos y respaldo del gobierno nacional y provincial”.

“Lo que hace la diferencia es el trabajo territorial, es la gestión municipal. Y, en la Primera y la Tercera secciones, hay mayoría de intendentes del Frente de Todos. Por eso si bien hicimos un gran trabajo en la campaña, tuvimos esta debilidad que es tener enfrente a una mayoría de intendentes que también hicieron su trabajo, con las herramientas con las que cuentan. Por eso fue difícil en este contexto, con toda la inyección de recursos que tuvieron y con el respaldo de la Nación y la Provincia”, amplió, sereno en medio de la ansiedad que se vivía en el búnker.

El jefe comunal de Tres de Febrero que respaldó la lista local de Juntos que se impuso por más de 10 puntos de diferencia, remarcó también que en el transcurso del año lo que queda es “una instancia de diálogo” con el oficialismo, en el que, anticipa, no habrá un único interlocutor. “Somos un frente conformado por el PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica y sectores del peronismo, más Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y seremos esos los que vamos a aportar esa visión de diálogo”, concluyó.