Cristina confirmó que no estará en el búnker del Frente de Todos

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que no estará en el búnker del Frente de Todos en el barrio de Chacarita por indicación médica "como hubiera querido" tras haber sido intervenida quirúrgicamente la semana pasada.

Si bien estuvo en el acto de cierre de campaña en Merlo el pasado jueves, la exmandataria tuiteó: "Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio".

De esta manera, confirmó que no podrá estar, "como hubiera querido y como siempre" ha hecho. "Abrazo fuerte a todos y a todas", finalizó.

La expresidenta fue operada el 4 de noviembre en el Sanatorio Otamendi de una "histerectomía ampliada por vía laparascópica", en la que se le detectó un "pólipo uterino" de "características benignas", según informó en esa oportunidad el parte médico del nosocomio.

La presencia de la exmandataria en el acto de Merlo había sido puesta en duda a raíz del posoperatorio. Sin embargo, compartió el escenario con el presidente, Alberto Fernández, la principal candidata de Provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. Fue la única que no habló, pero estuvo.

Por indicación médica, no viajó a la ciudad santacruceña de Río Gallegos y en horas de la tarde informó que hoy no formará parte del escenario del "Complejo C" del barrio de Chacarita