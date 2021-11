Santoro cerró la campaña porteña a pie y con bajo perfil

El primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Leandro Santoro, cerró la campaña nuevamente en el sur de la Ciudad de Buenos Aires pero, a diferencia del cierre con un tradicional acto en las PASO, el dirigente porteño decidió hacerlo con una recorrida y timbreo de bajo perfil en la comuna 4. Apenas llegó y ante más de un centenar de militantes que se agolpaban en Parque Patricios para sacarse fotos, Santoro aclaró el sentido de la decisión: "No venimos a hablarnos entre nosotros, sino a buscar a los vecinos que no nos votaron o tienen dudas".

La militancia comenzó a reunirse a partir de las cinco de la tarde en una mesa de campaña ubicada en la plazoleta Norberto "Tucho" Méndez, ubicada en Amancio Alcorta y Pepirí, donde se repartían las boletas para hacer una caminata y timbreo por los barrios aledaños (21-24, Pompeya y Parque Patricios). La escena se repetía en simultáneo en cada una de las comunas porteñas a cargo del resto de la lista del peronismo capitalino.

Santoro llegó al lugar y la militancia comenzó a abalanzarse para sacarse fotos. Después de tomarse algunas y mientras intentaba, sin éxito, organizar una imagen conjunta, el candidato afirmó con contundencia: "Yo les agradezco el afecto, pero no venimos a sacarnos fotos entre nosotros, vinimos a hablar con los vecinos de la comuna 4. La misión no es hablar entre nosotros, los convencidos, sino buscar a los vecinos que no nos votaron o tienen dudas”. Y arengó: “Vamos a militar, a buscar los votos, a buscar la victoria”.

A partir de ese momento, dos grupos de militantes se separaron para cubrir el territorio. Santoro encaró para el barrio Espora y llegó a la 21- 24, por donde caminó dos cuadras. La actividad para el dirigente porteño no duró más de 20 minutos, sin embargo, fue un éxito, evaluó. “Acá nos quieren todos, da gusto recorrer”, bromeó el candidato con quienes lo acompañaban.

El recibimiento fue más que favorable. Hubo bocinazos, dedos en V, fotos, abrazos, palabras de aliento y hasta ofrecimientos de vecinos y vecinas para repartir las boletas. En la escueta visita a la 21-24, los comerciantes salían de los negocios a sacarse fotos y hasta recibió de regalo un choripán de un puesto callejero. Incluso, en el camino, Santoro se cruzó con una mujer que le reclamó por el mal estado de las veredas y el candidato aprovechó para apuntar hacia el jefe de Gobierno porteño y líder del oficialismo local. "Eso lo tiene que arreglar Larreta", dijo rápidamente Santoro, mientras buscaba a algún comunero que recibiera el pedido para llevar el reclamo al gobierno de la Ciudad. No lo encontró.

Si bien el Frente de Todos perdió en la Comuna 4, el resultado fue ajustado, en comparación con las comunas del norte capitalino. Obtuvo el 32,32% de los votos, frente al 39,22% de Juntos por el Cambio. En las PASO, la boleta que lleva a Santoro como candidato solo ganó en la comuna 8, donde se impuso por apenas unas décimas.

Actividades, como la encabezada por el primer candidato a diputado nacional, se repitieron en simultáneo en las 15 comunas que conforman la Ciudad de Buenos Aires donde el resto de los candidatos y las candidatas, tanto nacionales como locales, acompañaron a la militancia. Los otros puntos de encuentro fueron Callao y Corrientes (Comuna 1); Plaza Monseñor de Andrea (Comuna 2); Plaza 1 de Mayo (Comuna 3); Plaza Almagro (Comuna 5); Parque Rivadavia (Comuna 6); Plaza Flores (Comuna 7); Plaza Granada (Comuna 8); Parque Alberdi (Comuna 9); Sanabria 1548 (Comuna 10); Plaza de Pappo (Comuna 11); Parque Saavedra (Comuna 12); Plaza Balcarce (Comuna 13); Plaza Armenia (Comuna 14) y Monumento a Pugliese, Av. Corrientes y Scalabrini Ortiz (Comuna 15).