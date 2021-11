Juntos, en Azul: borran de la campaña al oficialismo que perdió en interna

Siguen a flote las tensiones intestinas en el variopinto armado de Juntos en Azul y eso se advierte en la ingeniería proselitista desplegada en la campaña hacia las generales, a pesar de que los dos sectores que se enfrentaron en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) conviven en la lista que competirá a nivel local el próximo domingo.

Dirigentes del esquema del oficialismo municipal que llevó a la cabeza en las PASO al alter ego del intendente Hernán Bertellys, el jefe de Gabinete local, Alejandro Vieyra, advierten que son “los únicos” que trabajan en el territorio y reparten la boleta de Juntos. Al mismo tiempo, afirman que la integración que debiera darse con el sector ganador de la interna no es tal, y que intentan borrarlos de la campaña, quitándolos de spots y cartelería.

Del otro lado está el espacio de Dar el Paso, que dio el batacazo en las primarias anotando en primer lugar al titular de la Asociación Empleados de Comercio del Azul (AECA), Jorge Ferrarello, un outsider de filiación radical que se sumergió en las aguas políticas apadrinado por el ala de Evolución que en el distrito tiene como armador a Pablo Yannibelli, y que también cuenta con el respaldo del aparato del GEN azuleño referenciado con el exintendente Omar Duclós.

Las fricciones entre ambos espacios vienen de larga data, desde el momento en que Bertellys desembarcó en Cambiemos en tiempos de vidalismo al poder. Radicales quejosos por no tener lugar en el engranaje municipal y margaritos que le plantaron interna al intendente en 2019 con un fuerte tono crítico, fueron algunos de los antecedentes. Con ese back, la previa a las PASO de este año también tuvo su fuego cruzado.

Con el resultado del 12 de septiembre (Ferrarello se impuso a Vieyra 53 a 47%), la integración se dio con Vieyra y quien lo secundó en las Primarias, Jéssica Córdoba, en tercer y cuarto lugar, respectivamente, en la boleta comandada por el tándem ganador de Ferrarello y Pilar Álvarez. Sin embargo, esa confluencia no se avizoró en el transitar hacia las elecciones generales.

Tanto en la difusión de los desembarcos de figuras de corte nacional como en las recorridas territoriales y las imágenes proselitistas, ambos espacios juegan por separado. Eso se plasma con nitidez en las redes del ala ganadora. Sea en el sitio de Facebook del cabeza de lista o vía Twitter mediante la cuenta de “Dar el Paso Juntos Azul”, los spots, imágenes y mensajes se encorsetan a Ferrarello, Álvarez y la candidata a senadora bonaerense en segundo lugar por la Séptima, la azuleña Lorena Mandagarán (GEN), que integra el armado de Dar el Paso que en la seccional lidera el radical Alejandro Cellillo y que ganó la interna seccional, dejando sin posibilidades de renovar a quien impulsaba el oficialismo azuleño, la senadora Lucrecia Egger.

Cerca de la comuna azuleña aseguran que son el único sector que está repartiendo la boleta de Juntos en todo el distrito a pesar de no ser convocados a trabajar por el sector ganador de la interna. Asimismo, machacan que no reciben material de campaña y que las figuras representativas del oficialismo municipal fueron omitidas de la publicidad institucional gráfica y digital, a la vez que –aseguran- no son convocados para actividades con dirigentes regionales y provinciales.

“Nos conocen, somos Jorge (Ferrarello), Pilar (Álvarez) y Lorena (Mandagarán). Pero detrás de nosotros hay un equipo impresionante y entusiasta de gente trabajando”, desliza uno de los spots más promocionados por el sector que lidera la boleta local y que menciona solo a los propios.

Voces con acceso a los despachos municipales abordadas por Letra P expresaron fastidio por considerar que se “escondieron” los referentes oficialistas “en todas las fotos” y publicidad multimedia.