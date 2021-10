Macri: "El 14 de noviembre vamos a volver a decir 'Basta'"

DOLORES (Enviado especial) El expresidente Mauricio Macri encabezó un acto ante un puñado de militantes en la Plaza Castelli de Dolores, a metros del juzgado donde prestará declaración indagatoria en el causa que investiga espionaje ilegal a familiares de los fallecidos en el buque ARA San Juan durante su presidencia, en el que denunció “persecución política”, arremetió contra el gobierno de Alberto Fernández y dijo que el 14 de noviembre la ciudadanía "volverá a decir basta” en las urnas. Al igual que Cristina Kirchner en 2016, cuando declaró en los tribunales de Comodoro Py por la causa dólar futuro, Macri aprovechó para montar un show político que se transmitió en vivo a través de los medios de comunicación.

También podés leer Macri contraataca: marcha a Dolores y advertencia a JxC para el 15-N

"Si ellos creen que con estos dos años de agresiones, descalificaciones, calumnias, persecución y obsesión permanente contra mi persona van a disminuir mi compromiso con ustedes, con defender sus valores, están muy equivocados", afirmó ante un grupo de dirigentes y militantes que lo acompañaron a Dolores.

Y agregó: "A cada golpe, a cada agresión, a cada calumnia, a cada mentira, más se fortalecen mis convicciones como siento que también les pasa a ustedes. No somos los mismos, no les tenemos miedo, estamos decididos a pelear por nuestro futuro y el de nuestros hijos, por eso que hoy estemos acá reconfirma lo que sentimos".

También podés leer Austero respaldo a Macri: incondicionales, curiosos y bombista puteador

En esta línea, el exmandatario se metió de lleno en la campaña y llamó a la militancia a "luchar" para ganar las legislativas. "Argentina tiene futuro, por eso tenemos que luchar, por eso el 12 de septiembre pasó lo que pasó y dijimos basta. El 14 vamos a volver a ratificarlo por ese futuro juntos", clamó desde un palco montado sobre el acoplado de un camión.

Macri aseguró que su citación a indagatoria es "sin fundamentos" y que se da "en medio de una campaña electoral". "Estamos tranquilos, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestras buenas intenciones", acotó el exjefe de Estado junto a la jefa del PRO, Patricia Bullrich, el intendente Jorge Macri y el dirigente Hernán Lombardi, entre otras figuras que lo acompañaron.

El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, fue uno de los organizadores del evento público, y estuvo asistido en esta tarea por el exsecretario de Medios Públicos. También participaron de la movilización el jefe de bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo; los senadores Humberto Schiavoni y Alfredo de Angeli; y los intendentes Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Martín Yeza (Pinamar), entre otros.

Quienes también viajaron a Dolores fueron los exfuncionarios de Cambiemos Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Luis María Etchevehere, Gustavo Santos y Fernando De Andreis; y la exembajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Paula Bertol y la extitular del ENACOM Silvana Giudici.

“Realmente este día me transporta a ese 7 de diciembre, donde nos despedimos y donde me comprometí. Yo me comprometí a estar siempre con ustedes, siempre defendiendo su futuro, su libertad y nuestra república", destacó en tono electoral a poco más de las elecciones general. Y añadió: "De vuelta lo que siento es muy fuerte porque siento que este compromiso que yo asumí es ida y vuelta, siento que ustedes hoy me están diciendo también que están cuando yo los necesito y que este afecto es ida y vuelta".

"Ya no somos los mismos, estamos empoderados, no somos más borregos, vamos a luchar por lo que nos corresponde que es tener una vida mejor", exclamó para finalizar su discurso. Luego, se dirigió caminando dos cuadras hasta la sede del juzgado federal de Dolores, donde el juez subrogante Martín Bava le tomará declaración indagatoria en el marco de la causa por el espionaje realizado sobre familiares del ARA San Juan.