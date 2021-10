Funes de Rioja contra el control de precios: “Es antiempresa”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, aseguró estar “absolutamente en contra del control de precios” de 1.432 productos aplicado por el presidente Alberto Fernández ya que “conspira contra la libertad de producción” y la “posibilidad de que haya más empresas y más empleo en la alimentación".

"Soy dialoguista y entiendo que hay que buscar caminos de solución. Esos caminos no se arreglan a los gritos sino tratando de convencer", aseguró en Radio Rivadavia, donde remarcó que “este no es el camino” por ser “una medida antiempresa”.

Además, el también titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), criticó la forma en la que el gobierno aplicó la medida porque recordó que “durante mucho tiempo se sugirió buscar acuerdos” y que “cuando se estaba en proceso de recuperación, llega esta nueva resolución que trae un congelamiento".

En este mismo sentido, se refirió a los dichos de diferentes figuras políticas y empresariales que advierten de un posible desabastecimiento como consecuencia de esta medida. Explicó que “hay diversos motivos por los que hay riesgo”, pero aclaró que no todos son de carácter nacional ya que es una situación que se replica en distintas partes del mundo. “Si no llegan containers pueden faltar insumos, pero no tiene que ver con este tipo de medidas", declaró.

Por otro lado, también criticó la aprobada ley de etiquetado frontal porque “la demonización del alimento no es el camino”. Sostuvo que la misma va a generar “trastornos”, como, por ejemplo, que “no se van a poder donar alimentos” o que el “Estado no va a poder comprar alimentos procesados”.

Aseguró sentirse “profundamente afectado porque no solamente votó el proyecto el Frente de Todos sino que votaron 200 diputados de todos los partidos".

“Lamentablemente lo considero un error”, completó.