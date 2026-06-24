Es con PASO: qué tiene cada tribu peronista en Buenos Aires para apuntalar una candidatura presidencial

Máximo Kirchner pidió en Parque Lezama la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a presidenta en 2027 y dijo que no quiere “candidatos por default”. Carlos Bianco le contestó planteando que la mejor manera de resolver las candidaturas son las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) . Pero, ¿Qué tiene cada uno para dar esa pelea?

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Si bien la elección de postulantes para la presidencia será en todo el país, para los sectores mencionados la clave de la disputa estará en Buenos Aires , la provincia que gobierna Axel Kicillof , y también, el territorio donde la expresidenta cosecha mayor apoyo del electorado.

CFK está con prisión domiciliaria e inhabilitada para competir, pero La Cámpora ya desplegó la estrategia que buscará insistir con su postulación hasta último momento y finalmente apoyar a alguna figura que la exmandataria defina. Varias fuentes consultadas aseguran que no están dispuestas a acompañar al gobernador. Pero no solo eso sectores ya están pensando en las PASO, una amplía mayoría del peronismo viene planteando la competencia como única opción para salir del laberinto.

Si bien el apoyo en las urnas no depende linealmente del poder territorial de intendentes, gremios y organizaciones sociales, esas fuerzas son clave a la hora de disputar los votos en una interna. En ese sentido, quien aparece mejor posicionado es el gobernador bonaerense, que cuenta con el apoyo de 41 de los 86 intendentes del peronismo. En La Cámpora son doce, pero suman aliados a la expresidenta. El Frente Renovador tiene 16. Será clave cómo juegue en una posible contienda, al igual que un grupo de jefe comunales que busca saltar la grieta interna.

Entre los 41 jefes y jefas comunales que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), hay intendentes del conurbano bonaerense con un fuerte caudal de electores como Julio Alak (La Plata), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Carlos Balor (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares , (en uso de licencia en Almirante Brown), Fernando Moreira (San Martín), Lucas Ghi (Morón), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Ariel Sujarchuk (Escobar).

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A ellos se suma una larga lista de intendentes del interior bonaerense, que en su gran mayoría gobiernan municipios pequeños en cantidad de habitantes. Los distritos más grandes, por fuera del conurbano, son conducidos por figuras vinculadas al cristinismo o la oposición.

En ese listado se cuenta a Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Facundo Diz (Navarro), Luis Martín (Exaltación de la Cruz), Mauro Poletti (Ramallo), Ricardo Alessandro (Salto), Cecilio Salazar (San Pedro), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada), David Angueira (Punta Indio), Jorge Gaute (Alberti), Sergio Barenghi (Bragado), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Celia Gianini (Carlos Tejedor), Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Francisco Echarren (Castelli), Carlos Roca (General Guido), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Héctor Olivera (Tordillo), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Julio Marini (Benito Juárez), Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), Alejandro Acerbo (Daireaux), José Nobre Ferreira (Guaminí), Alfredo Fisher (Laprida), Ariel Sucurro (Salliqueló), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Matías Nebot (Saavedra) y Gilberto Alegre (General Villegas).

Los 12 de La Cámpora más los aliados de CFK

Después de hacer una muy buena elección en 2023, la agrupación liderada por Kirchner logró la conducción de una docena de municipios. Tres en el conurbano: Damián Selci (Hurlingham), Mayra Mendoza (de licencia en Quilmes) y Julián Álvarez (Lanús). El resto, en el interior: Leo Boto (Luján), Juan Ustarroz (Mercedes), Nelson Sombra (Azul), Maximiliano Wesner (Olavarría), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Waldemar Giordano (Colón), Fernando Raitelli (Brandsen) y Juan Mancini (Suipacha).

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A ese grupo se suman otros intendentes aliados, como el ultra kirchnerista Pablo Zurro (Pehuajó), Esteban Sanzio (Baradero), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mauro García (General Rodríguez) y Mario Ishii (José C. Paz).

Las tropa del Frente Renovador

Sergio Massa tiene 17 intendentes del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. No gobiernan municipios de fuerte volumen electoral, pero donde jueguen puede ser clave si se alían a alguno de los sectores. Aunque el sector tiene buen diálogo tanto con Kicillof como con CFK, el exministro de Economía viene manteniendo una firme alianza con Máximo Kirchner que se expresa con claridad en la Legislatura bonaerense.

Massa Malena Andreotti.jpg Sergio Massa y Juan Andreotti

Los 17 del FR son Javier Osuna (de licencia en General Las Heras), Juan Andreotti (San Fernando), Blanca Cantero (Presidente Perón), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles), Darío Golía (Chacabuco), Freddy Zavatarelli (de licencia en General Pinto), Juanci Martínez (Rivadavia), Javier Gastón (Chascomús), Alberto Gelené (de licencia en Las Flores), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Pablo Garate (Tres Arroyos), Carlos Bevilaqcua (Villarino), Ricardo Marino (Patagones), Sergio Bordoni (de licencia en Tornquist), Maximiliano Sciaini (Roque Pérez), Bali Bucca (Bolívar) y Matías Nebot (Saavedra).

Los que saltan la grieta y más

Hay otro grupo de intendentes e intendentas más difícil de clasificar o de predecir a quién apoyaría ante una posible interna para elegir presidente. Haciendo constante equilibrio está la entente de cuatro que conforman Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Achaval (Pilar). Con matices entre ellos -están más cerca o más lejos de La Cámpora-, todos decidieron estar en el escenario de Parque Lezama en el acto por la libertad de CFK.

Achaval, Otermin, Granados, Mantegazza

Cerca de ese grupo se puede ubicar a Juan Pablo García (Dolores), Marisa Fassi (Cañuelas) y Gustavo Menéndez (Merlo), todas figuras cercanas a la expresidenta pero con buen vínculo con el gobernador. Algo similar pasa con Mariel Fernández (Moreno), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Juan de Jesús (La Costa).

En el último tiempo, después de varios años alejado se acercó al gobernador Fernando Gray, enfrentado a La Cámpora. También la situación de Julio Zamora (Tigre) es compleja ya que tiene una histórica rivalidad con el Frente Renovador, y la última elección decidió jugar por fuera del peronismo.

Más allá de los intendentes

Además de jefes y jefas territoriales hay otros actores que juegan en la política bonaerense a uno u otro lado de la grieta interna. Kicillof cuenta con gran parte del sindicalismo. Tiene el apoyo de la CGT y las dos CTA, aunque no la totalidad de los sindicatos, ya que algunos se mantienen leales a la conducción de CFK.

El gobernador cuenta además entre sus filas a otras organizaciones, como una parte importante del Movimiento Evita, que se alineó con el bonaerense, o Barrios de Pie, conducido por Daniel Menéndez.

La expresidenta tiene otros acompañamientos importantes como el de Juan Grabios, con su organización, Patria Grande, o Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella. También, en el último tiempo forjó una alianza más sólida con Guillermo Moreno, y su sector, Principios y Valores.