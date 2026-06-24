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LA METAMORFOSIS

Kirchnerista Eduardo Serenellini, ¡renuncie!

El exsecretario de Prensa de Javier Milei, echado en enero de 2025 por la hermana Karina, volvió al aire de radio Continental convertido en un furioso opositor.

Letra P | Juan Rezzano
Por Juan Rezzano
Eduardo Serenellini.&nbsp;

Eduardo Serenellini. 

El 27 de enero de 2025, Javier Milei lo echó: la hermana Karina lo quería afuera de la Secretaría de Prensa, donde desarrolló una gestión sin highlights. Una extraña metamorfosis sufrió Eduardo Serenellini en los 17 meses que pasaron hasta que volvió al ruedo, de regreso en radio Continental: ahora es más opositor que Máximo Kirchner.

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Pablo Lapuente

Este martes, en un editorial rabioso con el que calentó su programa, Pulso Continental, el periodista, que había llegado al Gobierno con sus credenciales de cruzado de la derecha más radical, rezó un rosario de durísimas críticas a la macha de la administración libertaria, fundamentalmente al impacto social del plan económico de Milei y Toto Caputo.

"Festejan las changas mientras la clase media se pulveriza, no tienen vergüenza", es el título del recorte que su producción publicó en YouTube, que no tiene desperdicios ¿En qué te han convertido, Eduardo?

El final de su editorial es explosivo, en tiempos en que la Justicia investiga el patrimonio de su sucesor, Manuel Adorni, quien más impulsó su salida de la Casa Rosada: "La palabra que sintetiza todo esto que estoy contando es corrupción, en imprenta, negrita y mayúscula".

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