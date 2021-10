Seis para triunfar

Cuatro candidatos y dos candidatas se enfrentarán este miércoles en un debate de televisión organizado por Todo Noticias, el canal que integra el holding que lidera Héctor Magnetto. Lo harán Diego Santilli (Juntos), Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda Unidad), José Luis Espert (Avanza Libertad), Florencio Randazzo (Vamos con Vos) y Cinthia Hotton (Frente Más Valores), en torno a tres ejes temáticos: calidad institucional, seguridad y justicia; política sanitaria en pandemia; y economía, educación y trabajo.

Sin una ley que ordene el debate legislativo en la provincia de Buenos Aires, los postulantes definieron el orden de los atriles y el inicio de sus discursos a través de un sorteo, igual al que se sometieron los candidatos y candidatas de la Ciudad de Buenos Aires hace una semana, instancia en la que se enfrentaron María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Frente de Todos), Javier Milei (La Libertad Avanza) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad).

Esta vez, de acuerdo a los organizadores, el candidato conservador Espert será el primero en hablar, mientras que su par de la izquierda Del Caño será quien cierre el debate. La definición de los atriles, casi como una réplica calcada de los resultados de las primarias, puso al postulante del larretismo al lado de la albertista Tolosa Paz. De esta forma, de izquierda a derecha, el primer atril le toco al candidato de Juntos, seguido por la candidata del Frente de Todos y luego siguen Del Caño, Espert, Hotton y último Randazzo.

En primer lugar, los candidatos tendrán un minuto libre para hacer su “presentación inicial”. De acuerdo al mismo sorteo, el primero en hablar será el mediático economista, seguido por la exdiputada nacional del pañuelo celeste; luego, la candidata del peronismo, después el postulante del trotkismo, seguido por el exvicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, finalmente, el exministro de Transporte de la Nación. A partir de ahí, el orden se irá corriendo de a un puesto en cada sección. Es decir, en la siguiente ronda, Espert pasará a ser el segundo en exponer y Randazzo será el primero.

Luego de la presentación inicial, comenzará el debate por ejes temáticos. El primer tema será calidad institucional, seguridad y justicia; el segundo, economía, educación y trabajo; y el tercero, política sanitaria en pandemia. En cada uno de los tres temas, cada candidato tendrá un minuto y medio para explicar sus proyectos e ideas, un minuto de réplica para contestar comentarios que hayan hecho otros y otras candidatas y, finalmente, habrá nueve minutos libres de discusión entre los presentes. En esos nueve minutos, no habrá orden establecido: los conductores del canal Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano moderarán la discusión.

También habrá lugar para un bloque de preguntas y respuestas, que da pie al cierre del programa. En este espacio, los cuatro candidatos y las dos candidatas se podrán hacer preguntas mutuamente. El orden quedó establecido por la cantidad de votos obtenidos en las elecciones primarias de septiembre por cada espacio político, algo que también fue aceptado por los distintos frentes. De acuerdo a esta regla, Santilli será el primero en preguntar.

En esta instancia podrá elegir a cualquiera de los otros participantes del debate y tendrá 30 segundos para hacerle una pregunta. Quien reciba la pregunta tendrá un minuto para responderla. A su vez, quien inició la pregunta, en este caso Santilli, podrá hacer una repregunta de 30 segundos: el candidato “cuestionado” tendrá otro minuto para responder.

A continuación, siguiendo el orden de los resultados de las PASO, en este caso, Tolosa Paz tendrá su oportunidad para preguntar. Sin embargo, hay una regla más, y es que el candidato que responde ya no puede ser elegido por otro candidato. Es decir, no podrá hacerle una pregunta al candidato al que Santilli le preguntó antes. De esta forma, por ejemplo, si el candidato de Juntos le hizo una pregunta a Espert, Tolosa Paz no podrá preguntarle al candidato libertario.

Como al comienzo del debate, los dirigentes tendrán al final un minuto de cierre que podrán usar de forma libre para decir lo que deseen. En este segmento, el primero en hablar será Santilli, seguido por Randazzo, Tolosa Paz, Hotton, Espert y Del Caño.

Por otra parte, cada candidato y candidata podrá acreditar a siete invitados y a dos integrantes de prensa, nueve personas en total, que serán ubicadas en una tribuna siguiendo el protocolo de burbuja. De esos nueve invitados, dos oficiarán como asesores en el debate, pudiendo acercarse a los atriles de sus candidatos en los momentos establecidos. En el cruce porteño, estos asientos fueron ocupados por dirigentes destacados de cada espacio como Horacio Rodríguez Larreta, Federico Salvai, Mariano Recalde, Gisela Marziotta y Christian Castillo, entre otros.