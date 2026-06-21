Tras los aumentos de tarifas, Edenor mejoró la calidad del servicio y Edesur se sacó reprobado

Los primeros controles del ENRE tras la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) aprobada por Javier Milei confirmaron un fuerte contraste entre las distribuidoras metropolitanas. Mientras Edenor cumplió los estándares de calidad fijados para la concesión, Edesur volvió a quedar por debajo de las metas en casi toda su área de servicio, pese a los aumentos tarifarios aplicados.

La auditoría realizada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ( ENRE ) sobre el desempeño técnico y comercial de las distribuidoras metropolitanas durante el semestre posterior a las RQT dejó en evidencia una marcada asimetría operativa que tiene como principales perjudicados a los usuarios de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.

Salvo en el partido de San Fernando, Edenor —controlada por el grupo integrado por José Luis Manzano , Daniel Vila y Mauricio Filiberti — alcanzó holgadamente los índices de calidad exigidos en todos los municipios y comunas porteñas comprendidos en su área de concesión.

En cambio, Edesur —la empresa controlada por el grupo italiano Enel— incumplió los niveles de calidad en prácticamente toda su área de concesión. La única excepción fue la comuna 10 de la Ciudad de Buenos Aires, donde logró cumplir el objetivo por un margen mínimo.

Si bien los incumplimientos abarcan casi todo el territorio bajo su concesión, los lugares con mayores complicaciones y riesgo de cortes se localizan en los partidos bonaerenses de San Vicente, Cañuelas, Presidente Perón y Ezeiza, y en los barrios porteños de Almagro, Boedo, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, La Boca y Villa Soldati.

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Las multas reflejan la diferencia de desempeño

El primer relevamiento semestral de los parámetros de calidad establecidos en las RQT 2025-2030 derivó en sanciones por un total de $46.582 millones, de las cuales el 94% recayó sobre Edesur ($43.748 millones). En el período de control anterior, comprendido entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, la empresa también había concentrado la mayor parte de las penalidades: $57.754 millones sobre un total de $63.310 millones.

Según las reglas contractuales, esas sanciones económicas funcionan como una compensación destinada a los usuarios afectados por la deficiente prestación del servicio.

La evaluación del servicio eléctrico comprende tres aspectos principales:

La calidad del servicio técnico, que releva la frecuencia y duración de las interrupciones.

La calidad del producto técnico, que controla el nivel de tensión y las perturbaciones.

La calidad del servicio comercial, que contempla los tiempos de respuesta para nuevas conexiones, el nivel de facturación estimada, los reclamos por errores de facturación y las reconexiones del suministro suspendido por falta de pago.

Qué midió el ENRE

Para medir la calidad del servicio técnico se utilizan dos indicadores internacionales: la frecuencia media de interrupciones por usuario (SAIFI) y la duración total de los cortes por usuario en un semestre (SAIDI).

Tras evaluar el funcionamiento de cada distribuidora durante el período marzo-agosto de 2025, la auditoría concluyó que en Edenor la frecuencia media de cortes por usuario fue de 1,45, por debajo del máximo contractual de 2,64.

En tanto, la duración promedio de las interrupciones fue de 3,52 horas semestrales, también inferior al objetivo de 5,04 horas.

edesur medidores Edenor mejoró la calidad del servicio, pero Edesur se sacó reprobado

En Edesur, en cambio, la frecuencia promedio de cortes por usuario alcanzó 5,04, muy por encima del parámetro de 2,07. A su vez, el tiempo promedio sin suministro llegó a 11,06 horas por usuario, lejos del objetivo de 3,81 horas.

Los municipios y barrios más afectados

En el Gran Buenos Aires, los partidos con mayor cantidad de cortes y tiempo sin servicio durante el semestre auditado fueron San Vicente (22,67 interrupciones y 32,91 horas sin suministro), Cañuelas (13,56 cortes y 38,57 horas), Presidente Perón (12,06 y 28,02), Ezeiza (12,06 y 28,02) y Esteban Echeverría (9,41 y 15,50).

En la Ciudad de Buenos Aires, las mayores frecuencias de cortes se registraron en las comunas 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano), 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas), 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y 5 (Almagro y Boedo).

Los barrios con mayor cantidad de horas acumuladas sin suministro pertenecen a las comunas 8, 4, 15, 3 y 5.

Tarifas en alza y problemas persistentes

El incumplimiento de los índices de calidad de Edesur, que viene de arrastre, se produce en medio de los fuertes aumentos tarifarios aplicados por la gestión libertaria desde diciembre de 2023.

Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), las facturas eléctricas que pagan los usuarios de Edesur y Edenor acumulan desde la asunción de Milei hasta mayo un incremento del 417%. En lo que va del año, la suba alcanza el 43% y, de acuerdo con lo establecido en las RQT, los ajustes mensuales por encima de la inflación continuarán.

Además de las actualizaciones automáticas basadas en los índices de precios mayoristas y minoristas para sostener los ingresos reales de las distribuidoras, Edesur y Edenor tienen previstos hasta noviembre de 2027 incrementos mensuales del 0,36% y 0,42%, respectivamente, en sus ingresos específicos de distribución para financiar las obras comprometidas en las RQT.