El plan de Carreras para sacarle al PRO el voto celeste en Río Negro

Con el objetivo de recomponer el vínculo con el sector evangélico, lesionado por el apoyo del senador Alberto Weretilneck a la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la gobernadora Arabela Carreras lanzó un programa para financiar vivienda y garantizar cobertura de la obra social provincial a pastores y pastoras mayores de 60 años de Río Negro. La jugada, que se dio en plena campaña electoral, generó revuelo y críticas de la oposición, que calificó al anuncio de "demagógico".

Carreras y Huenchunao, de Apier. Una sociedad que avanza.

La firma del programa es el colorario de un trabajo de hormiga que viene realizando el equipo de la gobernadora y el presidente de la Asociación de Pastores de Iglesias Evangélicas de Río Negro (APIER), Fabio Huenchunao, quien tuvo un gran protagonismo cuando le envió una carta a Weretilneck en la previa de la votación por la IVE. En aquel momento, el pastor hablaba de "una relación partida y difícil de recomponer" que tendría su correlato en el armado territorial que las iglesias evangélicas ostentan en los más de mil establecimientos religiosos diseminados a lo largo y ancho de la provincia.

Previo a su viaje a la ciudad de Santa Fe, donde se encontrará con las federaciones evangélicas de todo el país, Huenchunao dialogó con Letra P y se refirió al acercamiento con Carreras: "Este es un gobierno provincial de diálogo, nunca nos cerraron las puertas y eso lo valoramos". Además, prefirió dar por terminada la discusión con Weretilneck por el aborto y reconoció que “siempre hubo diálogo con el senador".

Fuentes del gobierno rionegrino explicaron que el convenio es uno más de los tantos que la provincia rubrica con instituciones intermedias de amplia llegada a diversos estratos sociales. Si bien aclaran que el acuerdo es parte de la gestión que Juntos Somos Río Negro (JSRN), reconocen que también hay una jugada electoral detrás.

Un dato no menor es que JSRN tiene un ala celeste importante dentro de la estructura partidaria. En la comisión directiva de APIER figura la legisladora María Liliana Gemignani, una de las militantes anti aborto del parlamento más destacadas.

Como era de esperar, la oposición puso un grito en el cielo. En sintonía, Ana Marks (FdT) y Aníbal Tortoriello (PRO) rechinaron de enojo al enterarse del acuerdo. La candidata del kirchnerismo calificó la jugada de “demagógica” y comparó a la gestión económica con la de Mauricio Macri. En tanto, el macrista respaldó la decisión del legislador Juan Martín (JxC) que, en carácter de miembro integrante de la Comisión Especial de Seguimiento del IPROSS, reclamó una copia del convenio entre la prestadora social rionegrina .

Semanas atrás, el exintendente de Cipolletti protagonizó un cruce con la diputada nacional Lorena Matzen, a quien le pidió correrse de la campaña para que los hombres y las mujeres de fe lo acompañen en las urnas. “En nuestro espacio, cada uno tiene una postura y una decisión personal sobre este tema tan sensible y sagrado. Estamos quienes defendemos la vida, y otros que están a favor del aborto. Me llaman la atención sus dichos, porque es una cuestión individual y se debe respetar”, aseguró Tortoriello, en declaraciones a La Carretera Medios (AM 740).

Con ese antecedente, el diputado Martín le envió al titular de IPROSS, Alejandro Marenco, una carta para saber cómo se cuantificará la cobertura, qué cálculo se efectuó para que los mayores de 60 años accedan, entre otras 14 consultas hasta ahora sin respuesta que enardecen a la oposición.