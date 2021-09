Tortoriello contraataca y va contra Matzen: “A nadie le pedí que se corra”

Lo que parecía terminar en una serie de repudios a la actitud del ahora candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio (JxC) de Río Negro, Aníbal Tortoriello, respecto de su pedido de correr de la campaña a la diputada radical y feminista Lorena Matzen para así mantener el respaldo del voto celeste, continuó en las últimas horas con un contraataque del presidente del PRO patagónico. “A nadie le pedí que no participe. Necesitamos estar más unidos que nunca y trabajar en pos de un resultado que obtuvimos en las PASO”, se escudó el delegado de Patricia Bullrich en el sur.

“¿Qué sentido tiene que alguien, en teoría de tus filas, intente este juego sucio? Veo que cuando se buscan beneficios personales, pasan este tipo de situaciones sin explicación. No hay sentido de la conducta que asumió, donde intenta desprestigiar la imagen de un candidato. Es muy raro, no lo entiende nadie, pero son cosas que tiene la vieja política”, disparó Tortoriello contra Matzen.

Como explicó Letra P, el exintendente de Cipolletti, un ferviente militante antiaborto, no quiere perder un voto del sector celeste. Por eso decidió enviar un mensaje a ese electorado que lo acompañó en la interna. La decisión le valió una catarata de repudios de diferentes sectores de la alianza.

Tortoriello es un militante pañuelo celeste.

“En nuestro espacio, cada uno tiene una postura y una decisión personal sobre este tema tan sensible y sagrado. Estamos quienes defendemos la vida, y otros que están a favor del aborto. Me llaman la atención sus dichos, porque es una cuestión individual y se debe respetar”, aseguró Tortoriello, en declaraciones a La Carretera Medios (AM 740).

La movida interna expresó, además de repudios de organizaciones feministas, un problema político que parecía acomodarse luego de las primarias. Tortoriello, que compitió contra dos boletas radicales encabezadas por Mario de Rege y Germán Jalabert, en la sumatoria de votos, llegó al 25%. El porcentaje total le permitió desplazar a Ana Marks, del Frente de Todos (FDT), al tercer lugar y llegar a noviembre con serias posibilidades de quedarse con una de las dos bancas que hay en juego en la Cámara baja.

“Necesitamos estar más unidos que nunca y trabajar en pos de un resultado que obtuvimos en las PASO. Tenemos un enorme resultado, por eso lamento los dichos de Lorena (Matzen), que ya me criticó por ser cristiano cuando acompañó a Mario de Rege en la interna. Intenta hacer una campaña de desprestigio, pareciera que no responde a las filas de Juntos por el Cambio”, se escudó el empresario.