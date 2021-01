Rappallini: “Vidal pretende seguir manejando la UCR desde afuera”

A pesar de pertenecer a la misma sección electoral del candidato a presidir el Comité bonaerense de la UCR por el oficialismo partidario, Matías Rappallini integra el grupo de intendentes que respalda la postulación de Gustavo Posse por el espacio que engloba a los sectores opositores a la actual conducción. “Gustavo es un referente porque siempre tiene una respuesta, demuestra con gestión lo que dice en palabras”, sintetiza el jefe comunal de Maipú a Letra P la razón de su apoyo al sanisidrense.

A la vez, reserva comentarios críticos al rol del radicalismo bajo el mando de Daniel Salvador y considera que, con Maximiliano Abad, seguiría una línea de manejo en donde las riendas las avizora en otras manos: “María Eugenia (Vidal) pretendía seguir manejando desde afuera la UCR”, argumenta sobre los motivos por los que no hubo interna en 2016 y 2018.

Detecta lo mismo de sostenerse el oficialismo en la conducción, aunque confía en que, con Posse, “habrá otro radicalismo. En términos de gestión, apunta a la Provincia por la escasez de insumos en la pandemia y advierte “discriminación” en el reparto de obras.

Posse, con Gargaglione (San Cayetano) y Rappallini (Maipú), intendentes de la Quinta sección que lo acompañaron en el acto de cierre de año en Mar del Plata.

-¿Por qué decidió respaldar la candidatura de Gustavo Posse al Comité Provincia?

-Algunos intendentes veníamos con bastante descontento, planteando la necesidad de cambiar, ya que no estábamos siendo escuchados por la conducción del radicalismo. Tomé la decisión de acompañar a Gustavo porque tiene una trayectoria que en el radicalismo es muy importante y por el manejo de su municipio, muy bien administrado. Fueron charlas con Gustavo en las que tomé la decisión de ingresar en este armado tan importante que se consolidó con el respaldo de Martín Lousteau.

-Manifiesta que varios intendentes no fueron escuchados, ¿esto fue siempre así?

-En 2016 y 2018 no hubo elecciones (internas). Siempre se dijo que no teníamos que ir en contra del vicegobernador, que en este caso era el presidente del partido. Todo, por una decisión de María Eugenia (Vidal), que pretendía seguir manejando desde afuera la UCR. Y muchos lo criticamos por no estar de acuerdo con los lineamientos que se estaban bajando. De hecho, en estos días que se firmó el presupuesto 2021, algunos diputados tuvieron que ponerse a trabajar para poder sacar el Fondo de Infraestructura Municipal y pasar a fines de 2021 el pago de la deuda con la Provincia que estaba pautada a partir del 1 de enero.

-¿Eso no fue por gestiones del bloque de Juntos por el Cambio?

-Eso no fue por los diputados y senadores de Juntos por el Cambio, sino por los diputados alineados a Gustavo Posse, que fueron los que pensaron en cuidar a los municipios.

-Dijo que Vidal pretendía manejar la UCR desde afuera. ¿Cree que seguiría sucediendo eso si volviera a ganar el oficialismo partidario?

-Sí, totalmente. Por eso, los radicales queremos y estamos pidiendo otra cosa hace tiempo. Cuando el 21 de marzo Gustavo Posse sea electo, habrá otro radicalismo, con una presencia importante en la provincia y que se refleje en todo el país con la figura de Martín Lousteau.

-Junto a Miguel Gargaglione son los dos intendentes de la Quinta que no acompañan la candidatura de un dirigente de esta sección como Abad. ¿Qué sucedió?

-Cuando empezamos a transitar 2020, tuve varias reuniones con Maxi y nunca llegamos a un acuerdo. Él hizo promesas que no cumplió, a falta de ese compromiso desistí de acompañarlo porque no considero que sea una persona que me pueda representar.

-Para pulir las cuestiones internas en la UCR y en JxC, ¿es importante sostener las PASO?

-Totalmente, hay algo que Maxi Abad sostuvo durante mucho tiempo: que no iba a haber PASO y que Gustavo no iba a poder presentar lista en la interna. Esto es todo un trabajo a seguir porque, si no hay PASO, va a tener que haber internas partidarias. Tenemos que entender que fortalecen a la democracia.

-¿Tiene perspectiva de ocupar un cargo legislativo ante la ley que pone tope a las reelecciones indefinidas?

-Hoy día estoy pensando únicamente en cómo podemos sobrellevar de la mejor manera esta pandemia. Si el partido me pide que acompañe en las listas legislativas en 2021 o en 2023, obviamente lo analizaré y lo plantearé en mi partido a nivel local.

-No lo descarta…

-No. En definitiva, todos trabajamos para que nos tengan en cuenta. Si tengo la posibilidad, lo analizaré.

Gestión

-¿Se reflejó en su distrito el rebrote de casos de covid?

-Hemos tenido un aumento importante de casos. Diez días atrás teníamos cinco casos y hoy, 47. Estamos muy preocupados, trabajando con el equipo de salud y el comité de crisis.

-¿Cómo evalúa la articulación con la Provincia para el abordaje de la pandemia?

-El acompañamiento fue mínimo. No hemos tenido grandes aportes de insumos, que es con lo que estamos teniendo una gran problemática. Gracias a la comunidad, que ha sido muy solidaria, pudimos comprar los equipos de protección; la Provincia mandó algo pero nada alcanza.

-En algunos rincones de la oposición acusaron un reparto discrecional de obras y recursos por parte de la Provincia. ¿Existió eso?

-Sí. En 2020 hubo una gran discriminación a los municipios que no eran del Frente de Todos. Tengo distritos cercanos a los que le han dado toda la cantidad de obras que necesitan y nosotros todavía no hemos podido habilitar una obra del FIM (Fondo de Infraestructura Municipal), supuestamente aprobado desde marzo. Eso, sumado a todas las obras que hemos presentado a lo largo del año y no hemos podido liberar aún ninguna. Hay alguna reactivación como cloacas en Las Armas, se pusieron los pagos al día para traer la planta de tratamiento de líquidos cloacales, pero obras nuevas no hay nada, cuando en ciudades cercanas a Maipú, que son del mismo color político del gobernador, están teniendo obras avanzadas.