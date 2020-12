Entre la esperanza y el temor

La pandemia de covid-19 impactó negativamente en todo el mundo, pero fue en América Latina donde golpeó y golpeará con más fuerza por los problemas preexistentes y la deficiente respuesta continental. El año nuevo llega con una luz de esperanza por los procesos de vacunación iniciados en algunos países, pero el miedo a un rebrote y una recaída económica amenaza con extender la agonía.

Todavía existen dudas sobre el origen del covid-19, pero hay una certeza que deberá ser tenida en cuenta: ningún país saldrá adelante solo. La dependencia internacional es doble: el virus no entiende de fronteras y no existen países autárquicos capaces de encerrarse y sobrevivir. Argentina sirve como ejemplo. Por un lado, cerró las fronteras con los países limítrofes y suspendió vuelos con Europa y Oceanía ante el aumento de casos; por el otro, espera la recuperación económica de Brasil, China y Estados Unidos, sus principales socios, para sobreponerse de la crisis.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región caerá en 2020 un 7,7% y en 2021 crecerá un 3,7%. De todas maneras, advierte que las predicciones están sujetas a “una alta incertidumbre relacionada con el riesgo de rebrotes, la agilidad para producir y distribuir las vacunas y de la capacidad para mantener los estímulos fiscales y monetarios”. El continente representa ejemplos de estos desafíos.

El organismo pronostica que Brasil caerá un 5,3% con un rebote del 3,2% en 2021. Si se tiene en cuenta que es el tercer país con más casos del mundo, con más de diez millones, y el segundo en cantidad de muertos con más de 191.000, no es el peor escenario. A pesar de esto, la esperanza carioca debe enfrentar varios retos. En las últimas semanas, los casos han aumentado y volvió a registrar más de mil muertes en 24 horas con importantes rebrotes en San Pablo y Río de Janeiro. La situación sanitaria todavía es crítica e impacta en la economía. Según números oficiales, el desempleo en el tercer trimestre trepó hasta el 14,6%, es decir, más de 14 millones de personas.

Su presidente, Jair Bolsonaro, optó por cuidar la economía por sobre la salud, pero no habrá recuperación económica sin control sanitario y sin vacuna. En este punto, el gigante sudamericano enfrenta serios problemas porque la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) todavía no aprobó ninguna vacuna y el plan de inmunización presentado por el gobierno no cuenta con una fecha clara de inicio ni con qué fármaco se realizaría. Es por esto que los gobernadores, una vez más, se han desligado del gobierno central y han tomado la delantera. El de San Pablo, João Doria, produce la vacuna CoronaVac en coordinación con autoridades chinas; Paraná anunció un acuerdo para producir la vacuna Sputnik V y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) trabaja en conjunto con Oxford. La confusión es tal, que el exministro estrella de Bolsonaro, Sergio Moro, ironizó en Twitter: “Varios países ya están vacunando. ¿Dónde está la vacuna para los brasileños? ¿Tiene un presidente Brasilia?”.

Por su parte, México sufrirá un revés económico anual del 9% según la CEPAL y un crecimiento del 3,8% en 2021, pero, a diferencia de Brasil, ya inició su proceso de vacunación. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió tres cargamentos de vacunas Pfizer y, según el coordinador general de Comunicación de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, en 2021 recibirá casi 198 millones de dosis de distintos laboratorios. La contracara son los números sanitarios: reporta más de 1.300.000 casos; ocupa el cuarto puesto en cantidad de muertes con casi 123.000; hace días alcanzó un récord diario de 12.511 contagios y hasta el 10 de enero la Ciudad de México permanecerá en alerta máxima por la propagación de los casos. La vacuna llegó, pero la pandemia no está controlada.

Otro país que también inició su proceso de inmunización es Chile, que ya vacunó a más de ocho mil personas con el primer cargamento de diez mil dosis de Pfizer. Al igual que México, la ilusión de llegar a la luz al final del túnel convive con un temor que aún no termina. Los casos diarios se mantienen por encima de la estabilización de los 1.500 contagios alcanzada hace unas semanas con un aumento del 28% en los últimos 14 días y del 16% en los pacientes en cuidados intensivos. Su punto destacado es que la CEPAL pronostica una rápida recuperación, con una caída del 6% en 2020 y un crecimiento del 5% en 2021.

La situación en Perú, que sufre el pronóstico de una de las peores caídas económicas de la región con un desplome del 12,9%, vuelve a preocupar porque superó el millón de casos en momentos en los que la Sociedad de Medicina Intensiva advierte que solo quedan disponibles 50 unidades de cuidados intensivos a nivel nacional. La vacuna también es un problema porque el gobierno reconoció que existen controversias en el acuerdo con Pfizer por un total de 9,9 millones de dosis. La buena noticia fue que anunció la llegada del primer lote de la iniciativa Covax para el primer trimestre de 2021 y que la CEPAL anticipa un rebote del 9% en 2021.

De la incertidumbre tampoco se salva Uruguay, uno de los países que mejor desempeño ha mostrado hasta el momento. En los últimos días, reportó un aumento de casos y un récord de 11 personas muertes en 24 horas, por lo cual el gobierno anunció una serie de restricciones y el cierre de sus fronteras hasta el 10 de enero. Su proceso de vacunación todavía es una incógnita luego de que el presidente, Luis Lacalle Pou, haya cesado al coordinador de relaciones internacionales y cooperación del Ministerio de Salud, Franco Alaggia, por haberle manifestado a Pfizer que Montevideo no estaba interesado en su vacuna.

La pandemia demostró que el aleteo de una mariposa -o de un murciélago- puede repercutir en todo el mundo. El tiempo para buscar soluciones y alcanzar una salida conjunta y regional es apremiante, porque el aleteo no cesó.