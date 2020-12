Sain, sobre Traferri: “El gobierno apoya la investigación y va a ir a fondo”

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, rompió el silencio del gobierno provincial sobre la investigación de juego ilegal que pudo sortear el senador Armando Traferri, enfrentado con la gestión de Omar Perotti, y avisó que “va a ir a fondo”. “Esto recién comienza, el gobierno apoya la investigación y apuntala a los fiscales”, advirtió y esquivó el rótulo de derrota por parte del gobierno en el enfrentamiento con el senador.

Mientras el gobernador decidió mantenerse sin declaraciones públicas al respecto, apenas filtró en el comienzo de la causa una oda a la lucha contra la corrupción en un artículo periodístico, el ministro Sain hizo valer la confianza del mandatario y su lengua picante, y envió un mensaje al senador que acaba de ser salvado de una imputación por sus pares.

"Si yo tengo la cola limpia, me someto al proceso de investigación. Investigar no es condenar. Cristina Kirchner no tuvo ningún problema en ser investigada y pidió ir a juicio oral en las causas. Para mí, es un ejemplo", sostuvo este martes en ronda de prensa luego de una presentación de patrulleros.

Sain respondió a los dichos de Traferri: "Si querés boxear, bancate el frote".

El ministro vinculó las leyes llamadas antiSain, que lo obligaban a rendir fondos reservados y le impedían volver a su cargo en el Organismo de Investigaciones, a una maniobra por frenar la causa contra el senador. “Aquellas leyes antiSain, sancionadas impúdicamente entre el bloque peronista conservador o vandorista y el Frente Progresista, eran, al fin y al cabo, para impedir y condicionar estas investigaciones, y amedrentarme”, sostuvo. Ambas normas fueron vetadas por Perotti días después de su sanción.

Luego habló de su trabajo con los fiscales, situación que Traferri definió como “guionada”. “Soy asesor de los investigadores porque tengo experiencia. No soy un improvisado. Gané un concurso, me formé en Europa en investigación de delitos económicos. ¿Cómo siendo ministro no voy a poner eso al servicio de quien está a cargo de algo estas características?".

También habló de la calificación de “ministro de Inteligencia” que le asestó Traferri en conferencia de prensa y que terminó llevando a la justicia civil. “Acá tiran piñas y cuando uno le pega una piña, dicen que soy agresivo. Pero me encajaron diez piñas antes. Si querés boxear, bancate el frote. No podés decir que dirijo una estructura ilegal de Inteligencia y que manejo fiscales, y quede como un comentario pueblerino de la política santafesina”, concluyó.