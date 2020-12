Para Duhalde, las expresiones de CFK “atacan al Presidente”

El ex presidente Eduardo Duhalde cuestionó el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien el viernes volvió a apuntar contra el equipo de Gabinete de Alberto Fernández. El ex gobernador consideró que las expresiones son una “falta de respeto” al Presidente .

"Es una falta de respeto absoluta al Presidente, que estaba ahí, presente. Pero parece que le gusta que lo maltraten. Eso no es un ninguneo, es peor, es directamente atacar al Presidente", sostuvo el ex mandatario durante una entrevista por Radio Mitre.

En sus declaraciones, el ex gobernador bonaerense subrayó que “Cristina tiene esa característica, es un animal político”, sin embargo rechazó los dichos.

Las expresiones de Duhalde suceden después que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volviera apuntar contra el equipo que acompaña al Presidente. “Todos aquellos que tengan miedo o no se animen, por favor: hay otras ocupaciones además de ser ministros o ministras. Legislador o legisladoras. Vayan buscar a otro laburo”, dijo durante un acto en el Estadio Único de La Plata.

No es la primera vez que hace foco en el Gabinete. En una carta abierta, la ex presidenta habló de “funcionarios que no funcionan”. Tras aquellos dichos, renunció María Eugenia Bielsa a su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social.

Durante la entrevista, Duhalde consideró que "la única salida posible es el reencuentro de los argentinos, algo que algunos piensan utópicos".

"Si no hacen un esfuerzo por hacer una gran coalición legislativa tipo la chilena post (Augusto) Pinochet, no hay salida, y serán responsables de una matanza, porque la Argentina puede caer en situaciones límites", advirtió.