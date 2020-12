“El vecinalismo no fue discriminado de ninguna forma en el Presupuesto”

El jefe comunal de Tres Arroyos, el vecinalista Carlos Sánchez, tomó distancia de sus pares opositores de Juntos por el Cambio al negar discrecionalidad en el reparto de fondos en el Presupuesto 2021 que propone el Gobierno bonaerense. Lo hizo en la antesala del mega acto en La Plata que tiene como principales exponentes a la dupla presidencial Alberto y Cristina Fernánez y al gobernador Axel Kicillof.

-¿El Presupuesto 2021 discrimina a algunos distritos, tal como denuncia Juntos por el Cambio?

-No podemos decir eso. Somos un vecinalismo de muchos años y no hemos tenido discriminación de ningún tipo. Hemos venido a La Plata, hemos planteado nuestras obras, y se han hecho algunas de ellas y otras se están haciendo como obras de cloacas o cordón cuneta. Además, en el Presupuesto está apuntado el último tramo de la Ruta 72, más dos o tres proyectos de agua corriente, por lo que no hemos notado para nada algún tipo de discriminación.

-¿Con qué idea participa del acto?

-Estoy contento de participar del acto y vengo a acompañar al gobernador, porque hemos trabajado bien con él y los ministros. Cómo no lo vamos a acompañar con la idea firme de que las cosas hay que hacerlas entre todos, sobre todo en un año de pandemia, y la complejidad que significa hacer obras con problemas económicos que se arrastran desde hace muchos años.