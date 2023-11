Ni un paso atrás: la barra brava libertaria pidió motosierra

WhatsApp Image 2023-11-19 at 22.45.45.jpeg

El suceso de este domingo generó la atracción de decenas de medios internacionales, que mostraron la euforia violeta de la calle. "Si ganaba Massa, me iba del país", le contaba una mujer a un canal de TV de centroamérica, mientras advertía: "Hay que ayudarlo (a Milei) porque no se la van a hacer fácil". Cerca, un matrimonio mayor de cordobeses conversaba con una joven tucumana que permanecía incrédula pero feliz. "Nosotros sabíamos que en nuestra provincia ganábamos, pero no esperábamos este resultado", señaló el hombre. En otra punta, un joven que no vivió la década del '90 celebraba con una remera con la inscripción "Menem, Argentina te ama", de la campaña presidencial del riojano en 1999.