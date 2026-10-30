La vicegobernadora de Córdoba , Myrian Prunotto , encabezó el jueves 30 de octubre una nueva edición de la jornada Octubre Rosa , una iniciativa de la Legislatura de Córdoba destinada a promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. El encuentro se desarrolló en el parque León XIV y reunió a legisladoras, autoridades y organizaciones de la sociedad civil.

La actividad comenzó con una caminata desde la explanada de la Legislatura hasta el espacio verde, donde se realizó el encuentro central. Además de Prunotto, participaron representantes de la Unicameral y referentes de distintas instituciones que trabajan en la prevención, la sensibilización y el acompañamiento de personas que atraviesan la enfermedad.

Durante la jornada, l a vicegobernadora destacó la importancia de sostener las campañas de concientización y garantizar el acceso a la información y los controles médicos. “Octubre Rosa nos recuerda la importancia de hablar del cáncer de mama, de promover los controles y de generar conciencia sobre la detección temprana. La prevención salva vidas y tenemos que seguir trabajando para que cada vez más mujeres accedan a la información y a los controles necesarios”, expresó.

El encuentro también tuvo un espacio de homenaje a la legisladora María del Rosario Acevedo , fallecida en agosto pasado. Prunotto le dedicó unas palabras en reconocimiento a su trayectoria y a su paso por la institución.

Entre las autoridades presentes estuvieron las legisladoras Luciana Presas , Doris Mansilla , Karen Acuña y Carmen Suárez ; la secretaria General de la Legislatura , Leticia Allocco ; y la secretaria Legislativa, Rebeca González , junto con otros representantes institucionales.

Octubre Rosa: reconocimientos a fundaciones y organizaciones

Uno de los momentos destacados fue la entrega de distinciones a entidades que desarrollan tareas de prevención, sensibilización y acompañamiento a personas con cáncer. El reconocimiento buscó visibilizar el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil y el aporte que realizan en sus comunidades.

Entre las instituciones distinguidas estuvieron Fundación Amazonas, representada por Margarita Basualdo; Asociación Civil Sacra, por Mariana Vigo; Volcec, por Silvia Fonsfria; Comunicancer Foundation, por Marcelo Fogtman; Fundación Corazón de Mujer, por Carina Jabase; y Fundación Guapas, por Silvia Oviedo.

También recibieron reconocimientos Fundación Un lazo nos une, representada por Patricia Dedominici; Fundar Esperanza y Afulic, ambas por Adriana Oviedo; Fundación Resilientes por el Mundo, por Karina Vallori; Lalcec Capital, por Sara Burgos; y Body & Life, por Carla Velarde.

Prevención del cáncer de mama: salud, educación y actividades culturales

El parque León XIV contó con stands de salud y educación, donde las organizaciones participantes compartieron información y materiales destinados a promover la detección temprana y despejar dudas sobre la enfermedad. La propuesta permitió acercar herramientas de prevención a los vecinos y fortalecer el vínculo entre las instituciones y la comunidad.

Además, profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) pusieron a disposición vacunas correspondientes al calendario nacional. La iniciativa sumó una instancia de promoción de la salud y acceso a servicios sanitarios.

La programación también incluyó una clase de zumba a cargo de la instructora Soledad Siena y música en vivo de la banda La Twity Vergara. De esta manera, la propuesta combinó información, actividades recreativas y espacios de encuentro para ampliar el alcance de la campaña.

La jornada contó, además, con el acompañamiento del Ente Municipal BioCórdoba y la Agencia Córdoba Joven, entre otros organismos que colaboraron con el desarrollo de la iniciativa.

Córdoba Rosa: una política pública de prevención y concientización

La actividad forma parte de las acciones previstas en la ley provincial 10.503, sancionada en noviembre de 2017 por la Legislatura de Córdoba, que creó el programa Córdoba Rosa. La normativa establece un marco para impulsar durante octubre iniciativas de concientización activa sobre el cáncer de mama en todo el territorio provincial.

Desde su creación, la propuesta promueve campañas de información, actividades comunitarias y acciones destinadas a facilitar el acceso a los controles médicos. El objetivo es fortalecer la prevención y generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana.

Con una nueva edición de Octubre Rosa, la Legislatura de Córdoba volvió a reunir a instituciones, organizaciones civiles y representantes del ámbito público en torno a una problemática de salud que requiere información, compromiso y acompañamiento. La entrega de reconocimientos también permitió destacar el trabajo sostenido de las entidades que cumplen un papel fundamental en la asistencia y contención de quienes transitan la enfermedad.