Myrian Prunotto recibió en la Legislatura a estudiantes en el modelo de Naciones Unidas en Córdoba

La vicegobernadora de Córdoba , Myrian Prunotto , recibió en la Legislatura provincial a 146 estudiantes del Ipem 270 General Manuel Belgrano , que participan de la séptima edición del Modelo Interno de Naciones Unidas. La actividad pedagógica se desarrolla durante dos jornadas consecutivas.

Propone recrear el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante debates, negociaciones y acuerdos sobre problemáticas de la agenda internacional.

El acto de apertura tuvo lugar en el Auditorio de la Democracia y contó con la participación de la legisladora Karen Acuña ; el director general de Educación Secundaria, Alberto Lehman ; la inspectora de Educación Secundaria Orientada Región 1D, Adriana Cerutti ; y la directora de Educación Ambiental de la Secretaría de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Soledad Flores .

También estuvieron presentes el coordinador de Relaciones Estudiantiles del Ministerio de Educación, Mario Santaella ; la directora de Asuntos Institucionales, Florencia Pelaez ; y la directora del establecimiento educativo, Alina Monzón . Los participantes cursan de tercero a sexto año y pertenecen a los distintos turnos de la institución.

Durante la apertura, Prunotto destacó la importancia de la participación juvenil y el compromiso con las instituciones democráticas. La vicegobernadora invitó a los estudiantes a involucrarse en la vida pública y a reconocer el valor de sus voces para impulsar transformaciones sociales.

Modelo de Naciones Unidas: debate, derechos humanos y política internacional

La séptima edición del Modelo General Belgrano 270 (MGB 270) propone que cada delegación represente a un país, investigue problemáticas globales y defienda una posición en instancias de debate y negociación. El ejercicio busca acercar a los jóvenes al funcionamiento de los organismos internacionales y a los mecanismos de cooperación entre Estados.

En esta oportunidad, las actividades se organizan en tres espacios: la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Ministros por el Futuro. Cada órgano aborda diferentes desafíos políticos, sociales, ambientales y tecnológicos que forman parte de la agenda internacional.

La Asamblea General trabaja sobre el futuro del poder global, la configuración de un mundo bipolar y el espacio como nuevo territorio de disputa, con especial atención en su militarización y explotación. Los debates invitan a analizar las relaciones de poder y los desafíos que plantea la competencia entre países.

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos aborda la migración forzada, las fronteras y las crisis humanitarias, con foco en la trata de personas. También analiza cuestiones vinculadas con la igualdad, la diversidad y la inclusión, especialmente en relación con los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Inteligencia artificial, soberanía digital y recursos estratégicos

El Consejo de Ministros por el Futuro centra sus deliberaciones en la soberanía digital y el colonialismo tecnológico en la era de las máquinas. Además, analiza las disputas por recursos estratégicos como el agua, los glaciares y el litio, temas que plantean desafíos para las relaciones internacionales y el desarrollo de las sociedades.

La preparación de los estudiantes incluyó tareas de investigación, análisis de información y elaboración de posiciones, junto con prácticas de oratoria, debate y negociación. Durante las sesiones, cada delegación debe defender los intereses del país asignado, intercambiar argumentos y buscar puntos de acuerdo con los demás participantes.

La experiencia también promueve capacidades relacionadas con la lectura, la escritura, la expresión oral, el pensamiento crítico y la resolución de situaciones problemáticas. Los jóvenes asumen distintos roles, como integrantes de las delegaciones, presidencias, comisión organizadora, equipos de prensa y colaboradores, con responsabilidades en el desarrollo de las actividades.

La Legislatura de Córdoba será sede del cierre del modelo estudiantil

Durante la primera jornada, los participantes afrontaron una situación de crisis que puso a prueba los argumentos y las posiciones construidas por las distintas delegaciones. La dinámica exigió revisar estrategias, responder a nuevos escenarios y evaluar alternativas frente a conflictos internacionales simulados.

La programación continuará con nuevas instancias de debate, formación de alianzas y elaboración de tratados internacionales. El cierre contempla la lectura de las conclusiones en el recinto de la Legislatura de Córdoba y un acto final con la entrega de menciones a los participantes.

Organizada por el Ipem 270 General Manuel Belgrano, la actividad utiliza distintos espacios de la sede legislativa para desarrollar una experiencia educativa que combina formación ciudadana, investigación y participación democrática.

El modelo parte de la premisa de que los jóvenes cumplen un papel central en la construcción de las sociedades del futuro. A través del diálogo, la cooperación y la búsqueda de consensos, la iniciativa busca brindar herramientas para comprender distintas perspectivas, gestionar conflictos y construir acuerdos frente a problemas complejos.