Myrian Prunotto en París: Córdoba busca inversiones en salud y tecnología

La vicegobernadora de Córdoba , Myrian Prunotto , encabezó la delegación provincial que participó en la Argentina Week París 2026 , una misión oficial que se extiende hasta el 2 de octubre y busca posicionar a la provincia como un polo de investigación clínica y desarrollo tecnológico.

La agenda incluye reuniones con empresas y fondos europeos para promover inversiones y ampliar las oportunidades de cooperación.

Las actividades comenzaron con una recepción en la Embajada argentina en Francia , que reunió a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y representantes del sector privado francés y europeo. El encuentro permitió presentar oportunidades comerciales y productivas de la Argentina ante potenciales inversores internacionales.

La iniciativa cuenta con la organización de la representación diplomática argentina en Francia junto con el Gobierno nacional. La participación cordobesa apunta a fortalecer la presencia de la provincia en los mercados europeos, en un contexto marcado por las perspectivas de mayor integración comercial entre el Mercosur y la Unión Europea .

Uno de los principales objetivos de la misión es presentar las capacidades productivas y científicas de Córdoba ante compañías interesadas en desarrollar proyectos en la Argentina. La propuesta destaca el potencial de la investigación clínica, la industria de la salud, la inteligencia artificial y la economía del conocimiento, además de sectores tradicionales como la metalmecánica.

Prunotto sostuvo que la provincia busca consolidarse como un centro de referencia para la investigación clínica y promover iniciativas tecnológicas junto con pequeñas y medianas empresas (pymes) y jóvenes emprendedores. También remarcó la diversidad de la matriz productiva cordobesa y las posibilidades de ampliar su alcance mediante acuerdos con compañías internacionales.

Myrian Prunotto, vicegobernadora de Córdoba

La delegación provincial está integrada, además, por el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, y el director de Promoción de Inversiones, Franco Mussano. Ambos funcionarios forman parte de la agenda institucional orientada a generar contactos con empresas, identificar oportunidades de negocios y fortalecer la promoción internacional de la producción cordobesa.

Las reuniones de Córdoba con Roche, Sanofi, Danone y otras empresas

La agenda bilateral incluye encuentros con compañías de distintos sectores estratégicos. Entre las firmas previstas figuran Roche, Sanofi, Danone, Renault, Stellantis, Airbus y TotalEnergies, además de Medef International, organización vinculada al empresariado francés y a los negocios internacionales.

Durante las primeras jornadas, la comitiva mantuvo reuniones con Roche International y Sanofi, esta última reconocida por su actividad en el desarrollo de vacunas. En esos encuentros, la provincia presentó su propuesta para consolidarse como un centro de investigación clínica en la Argentina.

También se concretó una reunión con Danone, con el propósito de impulsar una agenda de cooperación entre la empresa y el Gobierno provincial. La programación contempla, además, contactos vinculados con los biocombustibles, las energías renovables, la industria automotriz, la aeronáutica y la inteligencia artificial.

La delegación participó asimismo de una presentación encabezada por el presidente Javier Milei, junto con el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki. Estas actividades se desarrollan en paralelo con la agenda propia de la comitiva cordobesa, que busca establecer vínculos directos con potenciales socios e inversores.

Myrian Prunotto destacó las ventajas competitivas de Córdoba

En el plano político, la vicegobernadora también mantuvo conversaciones con funcionarios nacionales y gobernadores de otras provincias sobre el presupuesto, las obras de infraestructura y los recursos que reciben los distritos. Prunotto defendió una perspectiva federal y sostuvo que las provincias necesitan contar con los fondos correspondientes a sus aportes para sostener la producción y atender las demandas locales.

La funcionaria afirmó que Córdoba procura obtener los recursos que le corresponden y señaló las dificultades que enfrentan los gobiernos provinciales y municipales ante la reducción de determinadas responsabilidades por parte de la administración nacional.

En materia de inversiones, Prunotto destacó los beneficios impositivos, la infraestructura vial y de conectividad, y la disponibilidad de recursos humanos calificados como factores que favorecen la competitividad cordobesa. También subrayó el papel de las universidades en la formación de profesionales capaces de acompañar nuevos proyectos productivos y tecnológicos.

La misión oficial se enmarca en una estrategia de promoción internacional que busca ampliar los vínculos entre Córdoba y los mercados europeos. Con reuniones empresariales y actividades institucionales, la provincia procura atraer inversiones, impulsar la innovación y fortalecer sectores con potencial de crecimiento, en particular la salud, la investigación clínica, la inteligencia artificial y las energías renovables.