Julio Alak repite equipo: propone a Archanco, Iañez y Malpelli para la lista de Fuerza Patria en la Octava

Es que la capital bonaerense es una sección en sí misma, que renovará este año seis bancas en la Cámara de Diputados, hoy en manos de Ariel Archanco , Lucía Iáñez y Juan Malpeli , de Unión por la Patria (UP); Julieta Quintero Chasman , Fabián Perechodnik ( PRO ) y Claudio Frangul ( UCR ).

La puja política pasa por saber qué espacio encabezará y cómo se armará hacia abajo, entre apellidos conocidos en la ciudad y otros que sólo cumplirán la función de proteger el lugar de su fuerza política. En ese sentido, comenzó a circular una idea de Alak: reeditar la fórmula 2021, por la que los tres peronistas accedieron a sus bancas. De ser así, La Cámpora volvería a tener el primer lugar, el kicillofismo el segundo y el Frente Renovador el tercero, aunque no todos los nombres correrían con la misma suerte.

También se puso sobre la mesa al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, una idea que perdió fuerza en las últimas horas. El ecosistema Alak no quiere generar demasiadas alteraciones, por eso Galland, que en algún momento se pensó para la Legislatura, se quedaría en el Concejo. Iañez, además, todavía tiene tareas en la cámara que no están resueltas, preferiría continuar en ese puesto y no ir al Concejo, como sugirió alguien.